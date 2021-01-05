《匯海澤言－葉澤恆》多項因素利好人幣，英疫情持續慎防英鎊回調

《匯海澤言》踏入２０２１年，首先恭祝各讀者身體健康，心想事成，投資得心應手。

昨日（４日）是全球金融市場首個交易日，部分資產價格出現回吐，亦有部分表現仍然持續

強勢。貨幣當中，以人民幣匯價的走勢最為突出。人民幣匯價自去年年中以來持續走強，筆者歸

納為以下多個原因：（１）中國的疫情受控多時，而且經濟已經重啟一段時間；（２）國內推出

內循環經濟，減少依賴出口；（３）中國經濟恢復穩定增長，令人行不用像歐美日央行般大舉放

水，去刺激經濟；（４）資金持續由美元流出，美元持續弱勢，變相令人民幣相對走強。

從目前的全球經濟及疫情的情況觀察，雖然歐美等國家已經開始為市民接種疫苗，但由於運

輸需時，而且接種的速度較預期慢，故估計要到今年較後時間，才可以完成接種，並且要留意接

種疫苗後是否真的有免疫力，才可以在下一步推動經濟重啟。因此，預料歐美日等國家的經濟可

能要到今年下半年，才出現較明顯的復甦。在利差因素等帶動下，似乎人民幣匯價短期仍然會偏

強。預料離岸美元兌人民幣有機會下試６﹒４０左右水平。



＊有聯儲局官員呼籲局方容許通脹升至２﹒５％或以上＊



美國的疫情仍未受控，但由於疫苗接種行動已經開始，故市場憧憬經濟將會很快復甦。今年

議息時有表決權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯就表示，隨著疫苗面世及各國政府加快為市民接種

，預料疫情可能於今年內受控，對美國經濟今年能夠達到４％的增長有信心。至於通脹方面，他

表示過去一段時間都未能實現聯儲局的通脹目標下，他認為一旦通脹超標，去到２﹒５％至３％

，局方都應該作出容忍，以解決通脹遲遲未達標的問題，並預料平均通脹目標的時間可能需要幾

年才可以達到，意味超寬鬆貨幣政策將會維持一段較長時間。至於失業率方面，如果疫情受控及

疫苗接種順利，預料年底的失業率將回落至５％或以下。對於局方會否改變貨幣政策的立場，他

認為如果通脹升溫至接近３％才開始作出討論。

似乎目前的著眼點在於疫苗接種是否成功。如果真的的成功，並能夠可以控制疫情的話，那

麼美國經濟才會有真正的好轉。美匯指數似乎近日於８９﹒４左右有短期支持，但預料在

９０﹒４左右的阻力較大。如果升穿９０﹒４水平，美匯指數才可能出現較明顯的反彈，而下方

目標仍然在８８水平。



＊英國染疫人數屢創新高，慎防英鎊進一步回調＊



英國單日新增超過５﹒８萬人確診，再創單日新高。由於疫情仍未受控，故英國首相約翰遜

昨日宣布，全面封鎖英格蘭。新的措施包括：要求民眾盡量在家工作，但可外出購買必需品和做

運動；又要求全英格蘭中小學及大專院校由今日起停止面授課程，改用遙距上課。他又指考試會

取消。受到全面封鎖的消息所影響，英鎊兌美元由１﹒３７水平，回落至１﹒３５８０左右。如

果英鎊兌美元跌穿１﹒３５水平，後市可能下試１﹒３３５０。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

