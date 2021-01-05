紐交所撤除牌決定電訊股拗腰，港股先跌後升１７７點收２７６４９

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚為美股今年首個交易日，美股三大指數走低，道指及標指齊

創逾兩個月單日最大跌幅，納指跌近１﹒５％，亦創近一個月來最差單日表現。港股開跌１９１

點報２７２８１點；指數公司富時羅素表示，將從其全球股票指數中進一步刪除三間中國公司的

股票，其中包括聯通Ａ股；惟盤中紐交所公布收回除牌決定，三大電訊商拗腰反彈；連帶提振油

股股價。恆指跌幅擴大至３２２點後反彈，港交所（００３８８）獲大行唱好受惠交投上升，目

標價升至５００元關，其股價再破頂；港股午後倒升，最多升過２１７點報２７６９０點，收升

１７７點或０﹒６４％，報２７６４９點，主板成交增１７﹒７３％，錄２１５０﹒２９億元。

國指收報１０７７４點，升５１點或０﹒４８％。科指跌２６點或０﹒３１％，報８４６３點。

港交所（００３８８）揚３﹒４４％，報４５７元；友邦（０１２９９）升０﹒２％，報９

８﹒７５元；匯控（００００５）軟０﹒７４％，報４０﹒１５元；建行（００９３９）跌０﹒

３５％，報５﹒７５元。

Ａ股兩市繼續向上，上證綜指報３５２８點，升２５點或０﹒７３％；深證成指報１５１４

７點，升３２０點或２﹒１６％，兩市總成交１２６６４﹒４５億人幣，多８﹒７７％。



＊大行料三大電訊商不再列禁令名單，聯通炒高８﹒５％冠藍籌＊



富時羅素表示，將從其全球股票指數中進一步刪除三股，其中包括聯通Ａ股，中國三大電訊

商早市走低，惟紐交所突然公布收回除牌決定，稱會繼續評估行政命令對他們的合適性及其持續

上市狀態。三間公司股價拗腰，聯通（００７６２）升８﹒５％，報４﹒８５元，；中移動（０

０９４１）升５﹒１３％，報４６﹒１元；中電信（００７２８）升３﹒３５％，報２﹒１６元

。富瑞認為，經歷上述一事，三間公司或將不再出現在美國的投資禁令上，若然禁令最終清單未

能在總統就職典禮之前發布，拜登接任後不太可能很快採取行動。

自周四起，富時全球股票指數和富時中國Ａ股指數將刪除的還有中芯Ｈ股和南京熊貓Ａ股，

中芯（００９８１）插９﹒６１％，報１９﹒４８元；熊貓電子（００５５３）軟０﹒５６％，

報５﹒３５元。同樣具制裁風險的是三桶油，中海油（００８８３）升０﹒１４％，報７﹒０６

元；中石化（００３８６）平收，報３﹒５３元；中石油（００８５７）軟０﹒８３％，報２﹒

３８元。



＊阿里創辦人馬雲行蹤成謎，收挫近２％＊



納指回吐，重磅科指股個別發展。外媒報道，自阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻上市觸礁

後，馬雲一直未有公開露面，他最近缺席其創作的非洲電視節目，令去向惹起猜疑，阿里跌２﹒

０２％，報２２３元。外媒引述知情人士消息指，阿里和騰訊（００７００）有份持股的嗶哩嗶

哩正準備來港上市集資逾２０億美元，高於預期，騰訊升１﹒９２％，報５８３﹒５元。富瑞估

計京東（０９６１８）去年第四季收入按年升２７％，看好其用戶群增長空間及社區團購電商平

台發展，收跌１﹒４％，報３３８﹒８元。市場研究機構稱，受惠華為出售榮耀品牌後及美國禁

令，小米（０１８１０）將晉身全球智能手機市場的排名三甲，小米微升０﹒１４％，報３５﹒

３元。美團（０３６９０）升１﹒３７％，報２９６﹒６元。

內地有晶片廠因晶圓廠及封測廠等上游供應商價格大漲且產能緊張，對所有嵌入式存儲控制

晶片上調五成。晶片股走勢分化，華虹（０１３４７）升４﹒９５％，報４３﹒４５元；上海復

旦（０１３８５）走高５﹒１９％，報１５元；ＡＳＭ（００５２２）平收，報９７﹒９５元；

康特隆（０１９１２）跌１﹒９６％，報０﹒２元。



＊摩通唱好今年香港樓價最多升一成，籲增持新地、長實＊



摩通報告指，低息環境加上供應有限，預料今年香港住宅樓價將上升５％至１０％，並更新

多隻本地地產股評級及目標價，看好太地（０１９７２）、新地（０００１６）、信置（０００

８３）及長實（０１１１３）；升前三者目標價，太地升２﹒３６％，報２３﹒８５元；新地揚

３﹒１９％，報１０６﹒６元；信置升２﹒９４％，報１０﹒５元；維持長實增持評級惟微降目

標，仍升１﹒２４％，報４０﹒７元。

人行和銀保監對銀行業涉房貸款集中度制定指標上限，內房股連續第二日走低，中海外（０

０６８８）為本日表現最差藍籌，跌４﹒２４％，報１５﹒８元。碧桂園（０２００７）上月合

同銷售額按年多３﹒７３％，去年全年升３﹒３４％，收軟１﹒８７％，報９﹒９９元。綠城（

０３９００）去年全年銷售額按年大增５９％，上月升約９２﹒５８％，綠城抽高１１﹒０３％

，報１２﹒０８元。潤地（０１１０９）平收，報３１元。（ｎｓ）

