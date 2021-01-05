《鍾之日記》除牌令急轉彎，三大電訊反撲

《鍾之日記》１月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股新年開局破頂後倒跌逾１％，香江魚缸開跌１９１點報２７２８１點，盤中紐交所

公布收回中資三大電訊商ＡＤＲ的除牌決定，三大電訊股拗腰反彈，加上Ａ場再度向上，港股亦

連續第十日獲北水淨買，恆指全日先低後高，收升１７７點或０﹒６４％，報２７６４９點，連

升第五日。主板成交２１５０﹒２９億元，大增１８％

滬深股市今日低開高收，早市權重板塊拉跌拖累大市，午後半導體、白酒板塊再度爆發，引

爆滬綜指在全日最高位３５２８﹒６８點收市，升０﹒７３％，繼續刷新２０１８年１月以來新

高。滬深３００指數升１﹒９１％，收報５３６８﹒５１點，突破２０１５年股災前收市高位，

創２００８年１月１７日以來的十三年收市新高。深證成收漲２﹒１％，報１５１４７﹒５７點

，指自２０１５年６月後再次站上萬五點。



＊花旗國朝令夕改，電訊三巨頭ＡＤＲ翻生＊



美國對中國制裁的措施朝令夕改，紐約證交所突然收回對中國三大電訊商中國移動

（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）的ＡＤＲ除牌決定。紐交

所解釋，經進一步諮詢相關監管機構後，無計劃要三企除牌，但會繼續評估行政命令對該等企業

的適用性及其持續的上市狀態。

美國總統特朗普此前作出行政命令，禁止美國資金投資一些被指與解放軍有聯繫的中國企業

。中國外交部發言人華春瑩今日表示，近期美國的一些政治勢力持續無端打壓在美上市的外國公

司，反映出了它的規則和制度的隨意性、任意性和不確定性。希望美方尊重法治，尊重市場，多

做維護全球金融市場秩序和保護投資者權益的事情。華春瑩又強調，堅決反對美國政府惡意抹黑

中國的軍民融合發展政策，將採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

富瑞發表報告指，希望美國的投資禁令最終清單能在本周發布，如果清單不能再１月１９日

之前發布，拜登接任後不太可能很快採取行動，則電信三巨頭ＡＤＲ的上市地方相信能夠保住。

三企之中，中聯通升最多，今日漲８﹒５％，表現最好藍籌；中移動升５﹒１％，中國電信

升３﹒４％。

另外，富時羅素公布，自周四（７日）開盤起，將從富時全球股票指數系列和富時中國Ａ股

指數中刪除Ａ股聯通（滬：６０００５０）、南京熊貓（滬：６００７７５）和中芯國際Ｈ股

（００９８１）三家公司的股票。



＊乳業龍頭齊加價，花旗選八內需首選＊



乳業巨頭伊利（滬：６００８８７）及蒙牛（０２３１９）的基礎白奶產品元旦後漲價３－

５％，海通證券認為是多年難得一見的龍頭集體漲價，預示著行業競爭趨緩及需求向好。天風證

券近日發表報告指，內地近期生鮮奶價持續上升，其中１２月１６及２３日均價分別為每公斤

４﹒１５和４﹒１８元人民幣。

乳業股集體炒上，蒙牛今日破頂見５１﹒５元，收市飆７﹒３％，中國飛鶴（０６１８６）

大漲５％，澳優（０１７１７）亦升２﹒５％。

花旗發表報告，指內地２０２０年第二季至第四季疫情受控後交易活動持續恢復，相信今年

聚焦企業盈利持續性及長線投資因素選擇內需股，看好乳業、啤酒、嬰兒配方奶粉、白酒、體育

用品和餐廳等行業。花旗基於復甦溢價、產品以消費者為中心、創新、供應鏈快速回應能力、盈

利復甦確定性和強現金流，選出今年八隻中資內需股首選，當中包括蒙牛、中國飛鶴、華潤啤酒

（００２９１）、李寧（０２３３１）、滔博（０６１１０）、百勝中國（０９９８７）、統一

（００２２０）、旺旺（００１５１）和周大福（０１９２９）。

新年伊始，內需龍頭股持續受捧，潤啤、藍月亮（０６９９３）及李寧今同創新高，藍月亮

漲４％，潤啤升１％，李寧亦揚０﹒９％。



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