【中概焦點】小鵬汽車第四季交付量按年增逾３倍，全年增逾倍

《經濟通通訊社５日專訊》在美國上市的小鵬汽車周一（４日）公布數據顯示，２０２０年

１２月小鵬汽車單月總交付量達到５７００台，按年增長３２６％，刷新單月歷史新高；整個四

季度，小鵬汽車累計交付１２９６４台，按年增長３０３％。２０２０年全年，小鵬累計交付量

達到２７０４１台，按年增長１１２％。

消息刺激小鵬汽車美股昨日收高３﹒１％，報４４﹒１美元。（ａｃ）

