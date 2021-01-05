【新冠肺炎】全國昨增３３宗確診，本土病例１７宗河北佔１４宗

《經濟通通訊社５日專訊》步入冬季，內地多地都爆發新一波新冠肺炎疫情。國家衛健委最

新公布，１月４日，全國新增確診３３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例佔１７宗，河北

佔１４宗，遼寧２宗，北京１宗；其餘１６宗為輸入個案，分別在上海６宗，廣東４宗，天津、

遼寧、江蘇、福建、河南、四川各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院

１２宗。

截至１月４日，全國累計確診病例最新數字為８７１８３宗。累計死亡人數維持

４６３４人；現有確診病例４３２宗；現有１宗疑似病例；累計治癒出院病例８２１１７宗。

境外輸入累計確診病例４３３９宗，累計治癒出院病例４０４５宗。現有確診病例２９４宗

，疑似病例１宗。

全國昨新增無症狀感染者３７人，其中３１宗為本地個案。當日５名感染者轉為確診；解除

隔離８人。目前尚在醫學觀察３１８名無症狀感染者，其中７８宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例９８７８宗。其中，香港再增至９０１７宗（８０５５人

出院，１５３人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８１５宗（６９６人出

院，７死）。（ａｃ）

