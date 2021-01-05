【新冠肺炎】民航局向伊朗馬漢航空、埃及航空發熔斷指令

《經濟通通訊社５日專訊》內地民航局今日向伊朗馬漢航空公司由德黑蘭飛往廣州的

Ｗ５０８１航班，和埃及航空公司由開羅飛往杭州的ＭＳ９５３航班發出熔斷指令。民航局要求

，兩家航空公司１月１１日以前的航班可繼續執行，如期間觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加

計算。（ａｃ）

