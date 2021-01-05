【聚焦人幣】分析：ＣＦＥＴＳ指數微調增代表性，人幣匯率彈性增

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）去年末再次宣布調整人民幣匯

率ＣＦＥＴＳ指數的權重，這也是該指數推出以來第三次調整。市場人士預計，後續ＣＦＥＴＳ

指數或定期根據貿易權重進行微調，這有利於進一步增強指數代表性，但微調不會改變指數的運

行趨勢。此次美元權重續降，較低的美元權重使人民幣更容易受到籃子貨幣變動的影響，人民幣

匯率彈性有望進一步上升。

華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，此次ＣＦＥＴＳ幣種權重的調整與貿易額權重的調整方向

基本一致，歐元、澳元、馬來西亞林吉特、沙特里亞爾權重提升，而美元、韓元、日圓權重下降

，從而增強了貨幣籃子與貿易結構匹配度，更好體現人民幣貨幣籃子對貿易競爭力的影響。



＊未來人民幣指數「去美元化」可能繼續＊



興業研究首席匯率分析師郭嘉沂亦指出，考慮到中歐投資協定談判完成，未來人民幣指數「

去美元化」可能繼續。而這次近ＣＦＥＴＳ僅調整ＣＦＥＴＳ籃子貨幣權重，ＣＦＥＴＳ指數的

趨勢基本不變。

據《路透》計算，ＣＦＥＴＳ匯率指數籃子中的美元（下調２﹒８％）、韓元（下調

０﹒８％）、日圓、瑞郎等七個貨幣權重下調，而歐元（上調０﹒７５％）、澳元（上調

０﹒６９％）、林吉特等１７個幣種權重則上調。（ｗｌ）

