《全球視野－胡一帆》今年寬鬆回歸正常化之際，政策仍提供支持

《全球視野》考慮到經濟復甦之路崎嶇不平，且中美關係依然緊張，因此政府政策很可能仍

然為增長提供支持。不過，我們認為，為新冠疫情特別出台的紓困措施將在２０２１年逐漸退出

。

總體來看，２０２０年中國出台的財政舉措規模估計達到ＧＤＰ的７％ ８％，主要包括抗

疫特別國債和地方政府債券，用於為遭受疫情衝擊的行業和企業提供補貼以及基建投資。中國央

行下調存款準備金率１５０ ２００個基點，下調中期借貸便利（ＭＬＦ）利率３０個基點。此

外，央行還推出最高可達２﹒２４兆人民幣的再貸款╱再貼現支援措施，以降低企業融資成本。

財政政策支持新基建和綠色經濟

２０２１年的財政政策將繼續有針對性地支持相關行業。我們預計２０２１年財政赤字目標

將設定在ＧＤＰ的３％左右，相較於２０２０年的「至少在３﹒６％」有所下降。２０２１年地

方政府債券發行總額度可能位於４﹒５兆至５兆人民幣之間，其中包括３﹒５兆至４兆的專項債

，旨在為現有專案及新專案提供充裕的資金。相比之下，２０２０年地方債發行總額度為

４﹒７５兆人民幣。重點支持行業可能與「十四五」規劃中強調的主要議題保持一致，包括城鎮

化２﹒０、智慧基礎設施、綠色經濟等。



＊城鎮化２﹒０＊



中國已形成五大城市群：長三角、珠三角（包括粵港澳大灣區）、京津冀、長江中游以及川

渝地區，成為中國城鎮化的重要空間載體。在未來發展階段，中國很可能聚焦於提升城市群內部

以及城市群之間的互聯互通，改進交通運輸系統，升級改造現有社區。值得注意的是，中國國家

鐵路集團在２０２０年８月公佈了新藍圖 《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》，提出到２

０３５年全國鐵路網達到２０萬公裡左右（目前為１４﹒１４萬公裡），其中高速鐵路網達到７

萬公裡。政府於２０１９年公佈了總投資逾４兆人民幣的城鎮化社區改造計畫，涉及範圍達１６

－１７萬個居民社區。２０２０年，政府開始改造３﹒９萬個社區，其餘將在「十四五」期間完

成。



＊新基建＊



中國積極建設智慧城市，其中的新基礎設施涉及５Ｇ、人工智慧（ＡＩ）、物聯網、大資料

、特高壓電網、新能源以及醫療保健等。２５個省份已推出了本地智慧城市計畫。例如，上海確

定未來三年總投資目標為２７００億人民幣，廣州也簽署了１６項數位化新基建項目，總投資達

５６６億人民幣。據中國工業和資訊化部資料，到２０２５年中國將在特高壓電網領域投資５０

００億人民幣，在人工智慧晶片上投入１０００億人民幣，在工業互聯網投入６５００億人民幣

。中國還承諾在２０２５年底前建成５００萬個５Ｇ基站，相當於在不到５年時間內增長２５倍

。



＊綠色經濟＊



中國承諾在２０６０年前實現碳中和，並力爭在２０３０年前達到碳排放峰值，這意味著用

於環保的支出將持續大幅增加，尤其是在可再生能源和電動車產業方面。瑞銀估計，這會推動到

２０２５年光伏裝機容量翻一番，風電容量增加４０％，電動車產量將猛增至原來的５倍。按照

「十四五」規劃，中國有可能在２０２５年之前實現非化石燃料佔比２５％的目標，２０１９年

非化石燃料已佔到１５％的比重。



＊貨幣寬鬆將正常化＊



貨幣政策總體上仍具支持性，但２０２１年料不會進行全面寬鬆。中國央行將繼續保持合理

充裕的流動性，並根據經濟發展狀況，有針對性地進行微調。我們認為，政策利率將大致保持不

變，如果經濟增長持續保持強勁，則２０２１年下半年利率有溫和上行壓力。我們預期，２０２

１年信貸同比增速將保持在逾１１％的相對較高水準，但會從２０２０年１３﹒５％的多年高位

逐步回落。

１１月份新一輪監管收緊啟動，令市場擔心寬鬆貨幣政策將驟然退出，信貸將趨緊。我們認

為這種擔心有些過度。近期公佈的監管措施主要是針對線上小微貸款企業和互聯網平台公司，旨

在防止壟斷，補上監管漏洞。其背景是自２０１８年以來線上Ｐ２Ｐ平台破產暴雷事件激增，新

冠肺炎疫情爆發以來互聯網巨頭的主導地位進一步加強，以及中美緊張關係暫時緩和。我們認為

上述監管舉措的主要目的是防止線上金融壟斷行為，避免系統性金融風險發生，而不是收緊信貸

。放眼全球，大型互聯網公司在經濟中的主導地位不斷增強，尤其是疫情爆發以來，多國政府都

針對這些公司出台新的法律，目的在於防止其濫用市場優勢地位，防範系統性風險，而不是限制

創新。這可能給互聯網巨頭帶來壓力，尤其是在電子商務、食品外賣、金融科技、線上旅遊服務

等領域的公司，短期內這些公司的合規成本上升，而變現能力下降。不過，我們認為，中長期內

，監管新規將有助於營造更富競爭性、更公平的市場環境。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆》

