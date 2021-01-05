【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨回籠１３００億

《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作。

公開市場今日有２００億元７天以及１２００億元１４天期逆回購到期，即今日淨回籠

１３００億元。人行連續第３５日開展逆回購操作，但連續第２天淨回籠。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

