【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，兩日共收水２７００億

《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日有２００億元７天以及１２００億元１４天期逆回購到期，即今日淨回籠

１３００億元。人行連續第３５日開展逆回購操作，但進入新年即大額收水，連續第２天淨回籠

共２７００億元。（ａｃ）

