【中概焦點】上海調查拼多多勞工權益保障，官媒籲嚴格實施勞動法

《經濟通通訊社５日專訊》拼多多「多多買菜」業務的一名２２歲女員工日前加班至凌

晨，在回家期間猝死，事件曝光後，網上開始流傳拼多多對員工的種種不合理待遇，令內地互聯

網企業的「９９６」工作模式再度受千夫所指。

在花季少女逝世後，拼多多的官方帳戶在內地網絡平台「知乎」上大放闕詞，稱底層人民個

個都是用命換錢，「這是一個用命拼的時代」，鼓勵大家要「努力」，不過這則留言目前已被刪

除。留言一出即引發大量爭議，有人大呼涼薄，但有人則認為拼多多只是誠實地點出中國社會弱

肉強食的現狀。

拼多多一開始還打算「死撐」，稱公司從未發表過這則留言，並堅決反對類似的觀點，但是

「知乎」官方親自闢謠，表示拼多多的官方帳號的確發表過相關言論，並在１分鐘後刪除這則留

言。遭「知乎」打臉後，拼多多再搬出了新說法，指有關言論是拼多多營銷合作供應商員工用個

人手機發布，不代表拼多多官方態度，拼多多已經暫停與該供應商合作，並修改密碼及回收帳戶

。拼多多又在回應中附上一張肇事員工的道歉信，信中附上該員工的手機序列號及手指印，「證

明」是該員工錯誤地利用公司帳號發表了這番話。

網民對拼多多回應不以為然，猜測公司當時打算通過水軍「洗白」，但有員工錯誤使用了官

方帳號發言，事後被迫道歉；同時也有人認為，假如連拼多多的外判員工都發自心底認同這種「

狼性文化」，可見拼多多的企業文化有多糟糕。

事件持續發酵，據內媒報道，上海市長寧區勞動保障監察大隊稱接到網絡輿情後，有關部門

已介入調查拼多多的勞動用工情況。《人民日報》海外版旗下公眾號《俠客島》發表評論，指出

中國在新的發展階段，大家願意奮鬥，但這不意味著犧牲勞動權益或個人健康，呼籲當局嚴格實

施《勞動法》。

憂事件帶來監管風波，拼多多隔晚在美股價急挫６﹒１％，報１６６﹒７８美元。（ｅｙ）

