【大國博弈】強制除牌已定，中移動、中電信ＡＤＲ挫近６％

《經濟通通訊社５日專訊》美國紐交所上周宣布，將遵守美國政府限制投資中國涉軍企業的
行政命令，撤消三大中資電訊商，即中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國
聯通（００７６２）的在美上市地位。
美股周一（４日）復市，三大電信商ＡＤＲ股價齊挫，中移動ＡＤＲ挫５﹒８％，折合港元
每股約４１﹒７元，中電信ＡＤＲ挫５﹒５％，中聯通ＡＤＲ跌３％。（ｅｙ）
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