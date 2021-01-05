【大國博弈】紐交所撤銷摘牌決定，外交部：冀美方尊重法治、市場

《經濟通通訊社５日專訊》紐約證交所突然收回中國三大電訊商中國移動（００９４１）、

中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）的ＡＤＲ除牌決定，但會繼續評估總統行政

命令對三間公司的適用性及其持續的上市狀態。在北京，中國外交部發言人華春瑩今日表示，近

期美國的一些政治勢力持續無端打壓在美上市的外國公司，反映出了它的規則和制度的隨意性、

任意性和不確定性。希望美方尊重法治，尊重市場，多做維護全球金融市場秩序和保護投資者權

益的事情。

因應美國總統特朗普的行政命令，禁止美國資金投資一些被指與解放軍有聯繫的中國企業，

紐約交易所早前在除夕展開程序，指要將中國三間電訊商除牌。中方多次重申，反對美方濫用國

家安全，將中國企業列入所謂「共產黨中國軍隊公司」清單的做法。



＊傳中國有意要求在華美企披露與軍方關係，華春瑩未直接回應＊



中國證監會專家顧問董少鵬周一（４日）對《環球時報》英文版表示，中國政府可以對美國

企業適用對等原則，即中國可要求尋求進入本國市場的美國金融機構和公司披露自己與美國軍方

及防務行業的交易和聯繫。

華春瑩未有直接回應外媒關於此論述的提問，僅強調中方堅決反對美國政府惡意污衊、抹黑

中國的軍民融合發展政策，將採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益。（ｗｌ）

