【新冠肺炎】河北昨急增４４例感染，石家莊等三縣市進入戰時狀態

《經濟通通訊社５日專訊》河北省近日爆發新型冠狀病毒疫情，昨日新增本土確診病例激增

１４例，同時通報３０例無症狀感染者，據報石家莊市、邢台市、涿鹿縣已陸續宣布進入戰時狀

態，疫情高發的石家莊市小果莊村上調為全國唯一的高風險地區。（ｅｙ）

