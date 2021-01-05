《匯市縱橫－蕭啟洪》美元地位真的牢不可破？

《匯市縱橫》新年伊始，萬象更新。回望２０２０年，不堪回首，但願疫情早日遠離我們，

相信這是世人的最大期望。新一年第一次跟各讀者見面，先拜個早年，祝大家新年財運亨通，身

體健康。



「新的一年」，無論對小孩或大人來說，都是別具意義。除了代表新的開始之外，還給人的

感覺充滿著喜悅、希望，和面對新一年的種種挑戰！正所謂「一年之計在於春」，新的一年，你

又是否已定下新年目標呢？其實，每個人的人生目標不同，不同階段所追求的都會不一樣，就如

小朋友最希望的，每次考試都想拿１００分和買玩具之類；大人就可能會想幹一番大事業、吃好

東西、買車、買樓、「脫單」或享受人生等。而筆者最想做的，當然是時刻可以為讀者能準確地

掌握市場脈博。



上回已為大家分享了２０２１年投資環境的變化，全球央行維持低利率環境將持續一段時間

，各國經濟復甦節奏將會跟疫苗有效性及保障能力所掛勾。如今，雖然疫情並未完全退去，但疫

苗的正面發展確實已令到一眾投資者沉醉於一片歡樂聲中。隨著市場避險情緒降溫，資金持續流

出美元，上周美匯指數觸及８９﹒５１低點，創２０１８年４月以來新低。近日，美國單日確診

人數再次回升至２０萬宗以上，反映美國疫情依然嚴峻，若說美國經濟今年能呈現「Ｖ」型復甦

實在叫人懷疑。當筆者執筆之時，美國第二輪紓困個人援助金可望增至２０００美元的法案仍未

敲定，反映共和民主兩黨玩弄政治已到了不顧及經濟和政治後果。縱然如此，隨著政府增加支出

以應對與疫情相關的企業停擺，美元必然會受到財政和經常帳戶赤字不斷增加的影響。



在侵侵治下四年，他奉行「美國優先」的政策，徹底破壞了國際秩序和損害了盟友之間的互

信關係，將自己變得更加孤立無門。在外交關係上，他推翻多項被視為奧巴馬功績的外交協議，

如伊朗核協議、巴黎氣候變化協定、與古巴關係正常化等；甚至與世界組織如聯合國、世界衛生

組織關係惡化。對盟友亦變得斤斤計較，不容許別國再佔其便宜，令到美歐關係出現很大倒退。

眼下，上周中歐簽署了談判已久的商業投資協議，從戰略上提升了雙方經濟合作發展的水平，並

具有國際政治意義。據２０１９年的統計數據，歐盟是中國第一大貿易夥伴、第二大進口來源地

、最大出口市場。而中國是歐盟第二大貿易夥伴、第一大進口來源地、第二大出口市場。歐盟Ｇ

ＤＰ約為１５﹒６萬億美元，中國約１４﹒２億美元。雙方經濟規模相當，因為產業發展水平不

同，互補性也較強。這是誰種下當日的因，而結成今天的果呢？



對於中歐投資協定，無疑這是一份標誌著雙方「共贏」多邊合作策略的勝利。過去數年，歐

洲與美國在安全和貿易問題日益緊張，加上受到新冠肺炎疫情打擊下，以及纏擾多時的英國「脫

歐」等問題，促使歐盟更需要為疲弱不堪的歐元區經濟能夠注入新的動力。而對中國而言，除了

賣個「順水人情」，借機滿足歐盟領導人亦展示中國對外開放的決心，另一方面也趁拜登上任前

拉攏歐盟，提高未來若歐美欲重新結盟應對中國時的難度。如今對美國來講，肯定氣上心頭，試

問怎可以輕易就把葡萄拱手讓人？然而，筆者最關心的問題是，那麼，美元霸權是否能永遠延續

下去呢？美元地位真的牢不可破嗎？當然，這是沒有對與錯的答案，但預計未來歐元和人民幣在

國際間作為支付和結算貨幣的角色肯定會提升了不少。另一個觀點是，過去美聯儲大量增加美元

流動性並不是導致美元貶值的主因，而是美國經濟近年來一直依靠無限量供應美元以推高資本市

場，但是沒有理會流入實體經濟的美元根本不能夠解決實體經濟的不景氣、就業市場的萎靡、科

技創新的強弩之末等等現實問題。而這些過剩的美元流動性只會在銀行體系中空轉，或只會造成

資產市場趨於更加波動。一旦未來美國經濟復甦動力不似預期，美元作為全球儲備貨幣的長期地

位正處於危險之中。



很顯然，除掉口罩是今年大多數人的期望。雖然抗疫之路還未到達終點，但是只要香港人能

齊心努力，繼續做好防疫和抗疫措施，加上隨著疫苗能陸續普及和發揮效用下，展望新一年，我

們可早日擊退疫症，能夠再次展露每人的笑臉！



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已於１﹒２２８０止蝕，損失１３０點子。



英鎊：上周建議候高於１﹒３４８０沽出英鎊兌美元已於１﹒３６５０止蝕，損失１７０點子。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止蝕

６﹒６０００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

