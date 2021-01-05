《股壇解碼－戴名》美股愈混亂愈有力，奧思（１１６１）業績成謎

《股壇解碼》隨著１月６日的選票確認日期愈走愈近，挺特朗普和反特朗普陣營的衝突日益

激烈，政治不穩定對道指的升勢沒有一點影響，假期前道指以貼近歷史新高的３０６０６。４８

點收市，由於道指在假期後或多或少會受惠於從中國電信（００７２８）、中國移動

（００９４１）和中國聯通（００７６２）ＡＤＲ流出的資金所推升，道指的短期頂部將由原先

預測的３１０００點往上移至３１８００點。



＊此地無銀＊



美國最近增兵中東地區作為美軍在伊拉克地區受襲擊的回應，伊朗外長聲稱以色列在伊美之

間從中作梗，呼籲特朗普應該小心，伊朗對美國的態度突然轉趨友善給人有點此地無銀的感覺，

美國突然往中東增兵亦非空穴來風，中東局勢可能短期內出現地緣政治風險。



＊表裏不一＊



銀保監在上周末發文要求銀行嚴控個人房貸佔整體借貸業務比例，並且再次強調銀行要時刻

保持能通過相關的壓力測試，這是繼之前對房地產開發商貸款設上限後進一步對個人房貸收緊的

措施。官方希望銀行能控制個人房貸不超過整體貸款的３５％，但個人房貸不是銀行資金流入房

地產的唯一途徑，相信表面上控制在３５％的貸款業務比例背後可能已經接近５０％或更多，如

果房價真的下跌３０％的話，相信一般的城市商業銀行是承受不了。



＊殃及池魚＊



上周紐交所ＮＹＳＥ下令中國通訊業三大龍頭中國電信、中國移動和中國聯通在紐交所退市

，三大股份將在本周四（７日）至下周一（１１日）暫停交易並且開啟除牌程序，雖然三大龍頭

只是以ＡＤＲ形式上市，但捧場客皆為歐美基金，為免在暫停交易期間出現不明朗因素，相信在

假期後這三間公司的沽壓將大增，港股股價無可避免受拖累而下跌，對近日走勢乏力的恆生指數

將構成壓力，加上牛熊證街貨比例急升至６６：３４，要回收街貨和打靶的熊證也應該七七八八

，淡友莊家信心開始轉強，相信恆指很有可能出現急速下跌，維持下跌目標在２５２００點附近

。



＊股票簡評＊



奧思集團（０１１６１）主要從事分銷護膚品、經營美容院、水療和醫學美容中心。地區包

括香港、澳門和中國內地，但還是以香港為主要收入來源地。集團剛公布延後發放全年業績，翻

查資料發現核數師剛由德勤轉俾立信，而且是在發放中期業績的三月份，投資者要留意的是德勤

在辭任函件中提到的理由，經考慮包括核數相關之專業風險，核數費用水平，及按目前工作流程

其可用之內部資源等諸多因素後，其決定提呈辭任本公司核數師，即時生效（節錄自奧思集團於

三月十一日發出之公告），當中提到的專業風險實在是可圈可點，讓人有無限想象空間。現在出

現推遲發放全年業績的情況，印象中上市公司遇上這種情況一般都凶多吉少。再看收入分布，產

品約佔２０％，服務約佔８０％，集團手上其中兩個品牌ＧＬＹＣＥＬ和Ｈ２Ｏ＋在市場上完全

沒有優勢，在市況不好的情況下，倒退可能比想象中要多。

政府今年因應新冠疫情而不只一次下令美容院停業，當中對奧思集團的全年業績影響有多大

就要到業績公布的一天才知道，但肯定的是限聚令下晚上少了娛樂消閒活動，直接影響了市民出

來消費的意欲，零售業也就首當其衝，加上美容業受停業影響，大膽估計奧思集團下半年的營收

若低於２﹒８億的話，業績肯定見紅。按行業的一貫做法，客戶購買療程或服務的有校期一般為

一年，所有到期療程和服務在會計制度上便視為收入，集團會否因應疫情作出特別處理而大幅影

響業績，在計算公允值上和核數師出現意見分歧而造成推遲全年業績的可能亦不能抹煞。投資者

宜先觀望待股價回落至０﹒５元附近才考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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