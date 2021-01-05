【新冠肺炎】政府僱員特別上班安排延長至本月２０日

《經濟通通訊社５日專訊》香港政府宣布，因應本地疫情仍然非常嚴峻，決定延長政府僱員

特別工作安排至１月２０日，除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員

留家工作。政府會密切監察疫情發展，１月２０日前再檢視情況。

港府表示，會繼續因應疫情發展和實際需要，靈活調配人手支援抗疫工作，又呼籲僱主按運

作需要，盡量讓員工在家工作，減少社區人流和社交接觸。（ｃｌ）

