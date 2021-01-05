【新冠肺炎】本港新增３２宗確診個案，９宗源頭不明

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增
３２宗新冠肺炎確診個案，１宗是輸入病例，餘下３１宗本地個案中，有９宗源頭不明。另有２
０多宗初步陽性個案。
２２宗病例與其他個案相關，當中有４宗是瑪嘉烈醫院的醫生及護士，另外１８宗個案中，
有１宗為將軍澳藍田隧道個案的緊密接觸者。（ｈｙ）
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