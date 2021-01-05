【新冠肺炎】何栢良料農曆年假不會放寬社交距離措施，花市或取消

《經濟通通訊社５日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，新冠肺炎

疫情反覆，未有條件在農曆年假放寬社交距離措施，另政府即將展開疫苗接種計劃，要大量人手

執行，相信難以再調配人手到年宵市場管制人流，如果當局朝著「清零」的目標，市民可預期花

市等將會取消。

何栢良擔心會再有群組爆發，指如有涉及長期病患、長者的個案出現，需要留意他們所在的

醫院、安老院舍等，會否出現超級群組，因會導致個案在短時間內快速上升，引致另一輪爆發。

對於中小學繼續暫停面授課，但容許部分有需要學生可以回校，何栢良認為，校園內有人數限制

及適當防護措施，相信問題不大。



＊擔心英變種病毒已進入本港，倡多做抽樣＊



何栢良憂慮英國變種病毒傳入香港，他指英國在上月已發現變種病毒，而本港入境人士要在

指定檢疫酒店入住２１日及對英國禁航的措施卻在１２月才推出，擔心已有變種病毒進入社區，

政府應多作抽樣。他又指內地一發現個案應變很快，阻止病毒蔓延，本港可以借鏡。

何栢良又表示，港府已經預留充足數量的新冠疫苗，料第一批供港可能是國內科興疫苗，亦

可能與英國阿斯利康疫苗同時到港，他希望科興儘快在國際科學期刊報告第三期臨床數據。對於

有國家為了擴大接種範圍，讓市民先接種第一針，隔一段時間再接種第二針，何栢良認為，兩針

相隔時間不是一成不變，所提供的保障沒有明顯分別，又指混合疫苗未有科學數據證明效力前，

港府不應考慮。（ｓｌ）

