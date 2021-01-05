《經濟通通訊社５日專訊》前立法會議員林卓廷等７人被控在前年７２１元朗暴力襲擊事件
中干犯暴動罪，案件今日下午在區域法院審理，林卓廷透過律師表示不認罪，但因仍有待部分被
告申請法援及諮詢法律意見，故法庭將案件押後至３月２３日再訊，各被告獲准繼續保釋。
林卓廷在開庭前表示，對自己一方所持的法律理據有很大信心，即使面對漫長的抗辯，仍會
與其餘６名被告對抗政權打壓。（ｃｌ）（ｚｚ）
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05/01/2021 16:52
【修例風暴】林卓廷被控７２１暴動案，押後至３月２３日再訊
《經濟通通訊社５日專訊》前立法會議員林卓廷等７人被控在前年７２１元朗暴力襲擊事件
中干犯暴動罪，案件今日下午在區域法院審理，林卓廷透過律師表示不認罪，但因仍有待部分被
告申請法援及諮詢法律意見，故法庭將案件押後至３月２３日再訊，各被告獲准繼續保釋。
林卓廷在開庭前表示，對自己一方所持的法律理據有很大信心，即使面對漫長的抗辯，仍會
與其餘６名被告對抗政權打壓。（ｃｌ）（ｚｚ）
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