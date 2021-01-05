【修例風暴】林卓廷被控７２１暴動案，押後至３月２３日再訊

《經濟通通訊社５日專訊》前立法會議員林卓廷等７人被控在前年７２１元朗暴力襲擊事件

中干犯暴動罪，案件今日下午在區域法院審理，林卓廷透過律師表示不認罪，但因仍有待部分被

告申請法援及諮詢法律意見，故法庭將案件押後至３月２３日再訊，各被告獲准繼續保釋。

林卓廷在開庭前表示，對自己一方所持的法律理據有很大信心，即使面對漫長的抗辯，仍會

與其餘６名被告對抗政權打壓。（ｃｌ）（ｚｚ）

