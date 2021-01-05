【北水炒Ｄ乜】淨流入１３７﹒６億人幣，買騰訊中移，沽舜宇長汽

《經濟通通訊社５日專訊》２０２１年首個交易日，恆指低開１４４點，報２７０８７點。

最高升２７１點報２７５０２點，創逾十個月高位。恆指收報２７４７２點，升２４１點或

０﹒８９％。

按額度計算，北水全日淨流入１３７﹒６億元人民幣，增加１１８﹒２％。北水淨買入最多

的個股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中海油（００８８３）；淨

賣出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１８２６﹒４１億元，其中港股通成交５１８﹒２億元，佔總成交２８﹒４％。



＊電訊商ＡＤＲ退市影響有限，北水趁低買中移動＊



北水在２０２０年底連日大手淨買入騰訊，昨日（４日）２０２１年首個交易日繼續增持，

全日淨買入３２﹒２億元。騰訊收升１﹒５１％報５７２﹒５元。

紐約證交所勒令三大中資電訊商在當地退市，以回應美國總統特朗普的行政命令。富瑞發表

報告指，三大中資電訊商ＡＤＲ成交量佔其港股日均交易量低，意味是次退市影響相當有限。中

移動港股獲北水青睞，淨買入達１８﹒４億元，股價全日跌０﹒７９％報４３﹒８５元。

有分析指油股或繼電訊股後成為紐交所下一除牌目標，中海油受壓收報７﹒０５元跌

１﹒８１％，惟北水力買，淨買入１１﹒８９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３２﹒１８

中國移動 （００９４１） １８﹒４１

中國海洋石油 （００８８３） １１﹒８９

中芯國際 （００９８１） ６﹒７５

小米集團 （０１８１０） ６﹒６８



淨沽出最多港股：

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒０２

長城汽車 （０２３３３） －０﹒９８

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