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05/01/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３７﹒６億人幣，買騰訊中移，沽舜宇長汽

　　《經濟通通訊社５日專訊》２０２１年首個交易日，恆指低開１４４點，報２７０８７點。
最高升２７１點報２７５０２點，創逾十個月高位。恆指收報２７４７２點，升２４１點或
０﹒８９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３７﹒６億元人民幣，增加１１８﹒２％。北水淨買入最多
的個股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中海油（００８８３）；淨
賣出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１８２６﹒４１億元，其中港股通成交５１８﹒２億元，佔總成交２８﹒４％。

＊電訊商ＡＤＲ退市影響有限，北水趁低買中移動＊

　　北水在２０２０年底連日大手淨買入騰訊，昨日（４日）２０２１年首個交易日繼續增持，
全日淨買入３２﹒２億元。騰訊收升１﹒５１％報５７２﹒５元。
　　紐約證交所勒令三大中資電訊商在當地退市，以回應美國總統特朗普的行政命令。富瑞發表
報告指，三大中資電訊商ＡＤＲ成交量佔其港股日均交易量低，意味是次退市影響相當有限。中
移動港股獲北水青睞，淨買入達１８﹒４億元，股價全日跌０﹒７９％報４３﹒８５元。
　　有分析指油股或繼電訊股後成為紐交所下一除牌目標，中海油受壓收報７﹒０５元跌
１﹒８１％，惟北水力買，淨買入１１﹒８９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　３２﹒１８
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１８﹒４１
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　１１﹒８９
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　６﹒７５
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　６﹒６８

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒０２
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－０﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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