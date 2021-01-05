《日入而息》紐交所取消三中資電訊商除牌決定，港股升１７７點



《今天重點》﹡紐交所突宣布：不再計劃向三大中資電訊股實施除牌；紐交所撤銷摘牌決定

，外交部冀美方尊重法治、市場

﹡中移動（００９４１）接獲紐交所通知將不再推進公司美股下市行動；中國

聯通（００７６２）表示繼續在紐約證交所上市，密切關注事項進展；中電

信（００７２８）表示接獲紐交所通知將不再推進公司下市程序

﹡傳嗶哩嗶哩最快本周末申請在港上市，集資逾廿億美元

﹡林鄭稱多個部門加強執法，調動人手追蹤密切接觸者；林鄭不認為要達到

「清零」才可放寬社交距離措施；官媒批港法院裁決，林鄭表示不認為對司

法機構構成壓力

﹡林卓廷被控７２１暴動案，押後至３月２３日再訊

﹡馬道立稱國安法有挑戰，香港仍有法治未受政治壓力；維持香港法治需獨立

司法機構，社會批評案件判決要有理據

﹡華融前掌舵人賴小民案一審宣判，多罪併罰被判處死刑



《即日市況》﹡紐交所撤除牌決定電訊股拗腰，港股先跌後升１７７點收２７６４９



《深滬股市》﹡滬指升０﹒７％再破頂，滬深３００創十三年收市新高



《美元匯價》﹡觀望美總統選舉人票點算，澳元漸有超買跡象；歐元最新報１﹒２２８３╱

８６，日圓最新報１０２﹒８０╱８３



《公司資訊》﹡元亨燃氣（００３３２）向權威金融借入１５００萬元還債，年利率９％

﹡傳嗶哩嗶哩最快本周末申請在港上市，集資逾廿億美元

﹡河北建設（０１７２７）中標保定科技園及西寧機場項目，涉資逾１１億元

人民幣

﹡阿里（０９９８８）旗下蝦米音樂２月停服，終結１２年營運

﹡建發國際集團（０１９０８）去年累計合同銷售金額按年增長７８﹒７５％

﹡海底撈（０６８６２）擬發美元票據，集資一般企業用途

﹡雷士國際（０２２２２）伍暵倫獲委任為首席財務官

﹡勵晶太平洋（００５７５）已收取江蘇萬邦醫藥７２萬美元款項

﹡華營建築（０１５８２）中標大埔住宅發展項目合約，涉資１３億元

﹡銀城國際（０１９０２）去年合約銷售額按年升１７﹒０９％

﹡中生製藥（０１１７７）研發的抗腫瘤藥獲藥監局頒發藥品註冊證書

﹡金地商置（００５３５）去年全年合約銷售總額按年升１８％

﹡日清食品（０１４７５）順德冷凍麵生產廠房本月投產，首季推產品

﹡中移動（００９４１）接獲紐交所通知將不再推進公司美股下市行動

﹡美的置業（０３９９０）去年合約銷售額按年增長２４﹒６％

﹡當代置業（０１１０７）去年合約銷售額升１６﹒６％至４２２億元人民幣

﹡東陽光藥（０１５５８）治療抑鬱症藥物獲內地監管審批完畢並獲准上市



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）去年簽約銷售２３１１億元人民幣，升４３﹒７％

﹡浙商銀行（０２０１６）２０億美元中期票據今日上市

﹡東風集團（００４８９）去年１２月汽車銷量增兩成，全年銷量跌２％

﹡浙江滬杭甬（００５７６）擬發行２０２６年到期的歐元計值零息可轉換債

券



《神州民企》﹡世茂集團（００８１３）擬發８﹒７２億美元優先票據，債務再融資

﹡恆大（０３３３３）推商舖「０元購」活動，稱僅少量貨尾舖位有優惠；恆

大去年合約銷售額按年升２０％，今年銷售目標７５００億人幣

﹡禹洲（０１６２８）發５﹒６２億美元綠色優先票據，年息６﹒３５％

﹡神州控股（００８６１）中標新疆八師石河子市智慧城市項目

﹡正通汽車（０１７２８）終止出售物流附屬股權

﹡花樣年（０１７７７）去年銷售額大增近三成六至４９２﹒０７億元人民幣

﹡碧桂園（０２００７）擬發行美元優先票據

﹡據報比亞迪（０１２１１）成立電池研究新公司，註冊資本１億元人民幣；

比亞迪去年汽車銷量按年下跌７﹒４６％



《中國要聞》﹡中證報表示今年地產按揭貸款將穩步走，政策料無大變化

﹡內媒表示房企融資「三條紅線」試點有望擴圍

﹡網企有意投資酒店業，據報美團入股東呈酒店２０％

﹡上海發布全面推進城市數字化轉型的意見

﹡上期能源就修訂國債作為保證金業務相關細則徵意見

﹡程向民稱打造長三角Ｇ６０工業互聯網產業集群

﹡騰訊雲公布首批２０家長三角Ｇ６０合作企業

﹡證券印花稅納入法律國務院擁調整權限，券商股分化

﹡文旅部表示去年第三季旅行社國內遊接待人次降５３％

﹡全球智能手機今年排名料小米爬頭入三甲，華為變第七

﹡元旦銀聯網絡交易額破一萬億元創新高，剛需消費領跑

﹡國家管網表示今年俄羅斯輸華天然氣量或較去年增長一倍

﹡南京法院支持中行按和解方案賠償原油寶投資人

﹡人行１００億逆回購利率持平，兩日共收水２７００億

﹡三電信遭美摘牌，中證監顧問表示可對美企實施對等原則

﹡中國聯通表示繼續在紐約證交所上市，密切關注事項進展

﹡中電信表示接獲紐交所通知將不再推進公司下市程序

﹡紐交所突宣布：不再計劃向三大中資電訊股實施除牌

﹡紐交所撤銷摘牌決定，外交部冀美方尊重法治、市場

﹡上海調查拼多多勞工權益保障，官媒籲嚴格實施勞動法

﹡小鵬汽車第四季交付量按年增逾３倍，全年增逾倍

﹡免稅巨頭Ｄｕｆｒｙ與海南控股達成合作

﹡商務部等１２部門印發通知，促進汽車家電餐飲消費

﹡銀保監表示推動村鎮銀行化解風險改革重組，引合格戰投

﹡華融前掌舵人賴小民案一審宣判，多罪併罰被判處死刑

﹡國企輸血社保，首旅集團一成股權贈北京市財政局

﹡去年上海電影票房１１﹒６億元人民幣，領跑全國



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％闖萬五關，連續四日創歷史新高



《其他消息》﹡運輸署推車牌「查冊通知」，林鄭稱不影響新聞自由

﹡民主黨質疑運輸署查冊新安排打壓新聞自由

﹡官媒批港法院裁決，林鄭表示不認為對司法機構構成壓力

﹡防疫抗疫基金下「遙距營商計劃」撥款增至１９億元

﹡第四輪防疫抗疫基金，即日起供遊樂場所牌照持人申請

﹡馬道立稱國安法有挑戰，香港仍有法治未受政治壓力；維持香港法治需獨立

司法機構，社會批評案件判決要有理據

﹡黎智英涉非法集結案今進行審前覆核

﹡林卓廷被控７２１暴動案，押後至３月２３日再訊

﹡周梓樂死因研訊續，家屬質疑欠直接證據推論意外墮下

﹡記協對特首將新聞工作與查冊起底混為一談表示失望

﹡大和料零售業復甦緩慢，因市民收入減及旅遊業停滯

﹡１２月樓宇買賣按年升９４﹒４％，合約總值升一倍

﹡永倫以底價１４﹒５億統一銅鑼灣新安大廈業權

﹡深股通額度全日流走４﹒１億元；滬股通額度全日流走５﹒８億元，陸股通

淨流出逾４４億

﹡外媒表示馬雲缺席真人騷節目，行蹤成謎

﹡保誠推出「危疾加護保ＩＩＩ」，危疾保額高達８﹒６倍

﹡利嘉閣表示上月樓宇買賣按月增５％，料本月急插２５％

﹡曾國衞正研究修例是否包括區議員宣誓



《新冠肺炎》﹡本港新增３２宗確診個案，９宗源頭不明

﹡英國航班禁來港，入境處暫接獲２１０宗滯英港人求助

﹡河北昨急增４４例感染，石家莊等三縣市進入戰時狀態

﹡北京對國內其他口岸入境未滿２１天進京人員閉環管理

﹡中學校長會主席表示續停面授課堂安排回應了學界需要

﹡民航局向伊朗馬漢航空、埃及航空發熔斷指令

﹡何栢良料農曆年假不會放寬社交距離措施，花市或取消

﹡林鄭稱多個部門加強執法，調動人手追蹤密切接觸者；林鄭不認為要達到

「清零」才可放寬社交距離措施

﹡政府派發逾１０００萬個銅芯口罩，項目開支約２﹒８億元；政府僱員特別

上班安排延長至本月２０日

﹡陳肇始稱有需要時會探討規管私人地方或家庭聚會

﹡港鐵炮台山站及天后站當值客務中心員工初步確診

﹡增２患者離世，源頭不明個案包括１名診所登記護士

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