《油金掠影》沙特願減產油價漲近５％，美元續跌金價微軟

《經濟通通訊社６日專訊》由於產油國沙特自願削減油產，且伊朗扣押韓國船隻帶動緊張局

勢情緒升溫，油價周二升近５％。布油期貨則揚４﹒９％收報每桶５３﹒６０元（美元﹒下同）

，而美油期貨亦漲升４﹒９％收報每桶４９﹒９３元。

ＯＰＥＣ＋產油國達成共識，於２月和３月維持目前油量不變，而沙特阿拉伯將在這兩個月

每日額外減產１００萬桶，而俄羅斯和哈薩克斯坦將增產。

伊朗方面則扣押一艘韓國船隻，伊朗表示因美國制裁，該國有達７０億美元資金凍結在韓國

數間銀行中。

值得留意的是，美國石油協會（ＡＰＩ）公布上周美油庫存下降，油存可減１７０萬桶至約

４﹒９１３億桶，較路透調查分析師預期減少１３０萬桶為多。而成品油庫存則上升，包括汽油

庫存增加５５０萬桶，較路透調查預期增加５９﹒６萬桶大增；而包含柴油和取暖油在內的餾分

油存則增加７１０萬桶，亦較預期增加２４０萬桶為多，而美油進口量每日亦下降２０﹒８萬桶

。



＊美元走軟且市場憂疫情加劇，金價微揚＊



由於美元走軟與市場對疫情擔憂加劇，帶動金價於周二微升。現貨金曾漲０﹒４％報１９４

９﹒５９元，現時則報１９５１﹒０７元；而美國黃金期貨則收升０﹒４％報１９５４﹒４０元

。

值得留意的是，市場正期待喬治亞州參議院議席決選結果，結果將對美國參議院的控制權起

決定作用。而疫情方面，據知英格蘭亦實施新一輪封鎖，而於紐約亦發現第一宗變種病毒病例。

其他貴金屬方面，白銀曾漲１﹒１％至２７﹒５０元，現時則報２７﹒５９元；而鈀金曾漲

３﹒９％至２４６５﹒１８元，現時則報２４６９﹒５５元。（ｊｃ）

