《新股掛牌》新紐首掛開報４﹒１２元，較招股價低近６％

《經濟通通訊社６日專訊》新紐（０９６００）今日首掛，開報４﹒１２元，較招股價

４﹒３６元低５﹒５％，以每手８００股計，不計手續費，每手蝕１９２元。

該股公開發售獲超額認購４４５﹒６倍，一手中籤率１６％。（ｅｄ）

