《華爾街內望》關注喬治亞州參議員補選，美股回升道指漲１６７點

《經濟通通訊社６日專訊》美國喬治亞州參議院補選結果將決定華盛頓的權力平衡之際，投

資者利用上日下跌機會吸納，美股周二（５日）在震盪交投中回升。

道指升１６７點或０﹒５５％，報３０３９１點。標指高２６點或０﹒７１％，報３７２６

點。納指高１２０點或０﹒９５％，報１２８１８點。市場恐慌及波動性指標ＶＩＸ指數跌６％

，收報２５點，不過日前曾創兩個月以來最高。

據最新民意調查顯示，喬治亞州兩位民主黨競選人在補選中有微弱優勢，而民主黨需要贏得

全部兩席，才能從共和黨手中獲得參議院的控制權。

如果民主黨能在國會兩院均佔據多數席位，將會帶來更大規模的財政刺激，同時為推動更嚴

格的企業監管、加稅措施鋪路。

傳染性更強的變異新冠肺炎病毒，以及最新的限制措施，使經濟前景變得不明朗，而美國紐

約州上日發現首例變異病毒病例。

美國供應管理協會（ＩＳＭ）報告製造業強勁表現，工廠活動上月提速至近兩年半以來最高

。

板塊及個股方面，能源股躍升４﹒５％，醫療保健股、材料股創新高，必需消費品股、公用

事業股下跌。

晶片製造商美光科技漲４﹒３％，花旗將該評級上調至「買入」，預期ＤＲＡＭ晶片需求將

復甦，定價將反彈。

指標十年期國債收益率收高３﹒１個基點，報０﹒９４８２％。（ａｌ）

