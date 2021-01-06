《缸邊隨筆－石鏡泉》美股大跌的機遇

《缸邊隨筆》周一（４日），美股先新高，再大跌，華爾街人紛紛尋求「跌因」，總結出了

幾個。對於港投資者言，美股這次大跌，倒提供了些機遇，但前提是要先認定了美國這次的「跌

因」，才可免踩地雷。



彭博新聞昨晚（５日）給出的「跌因」是市場突然又擔心起疫情。這個，對港投資者無機遇

可言，因美國人疫死與否是他們家的事。



市場所見，美１０年債息，見出自２０１８年來的新高，ＶＩＸ指數的回升以及外圍賭民主

黨拿下喬治亞州的參議院機率，由二、三成急升逾五成，似乎在說明，周一晚美股之跌，可能是

因為美國政壇或翻天。



美國自開點選票以來，市場有個認識，就是拜登會勝，民主黨會拿下眾議院，但共和黨仍保

有參議院的控制權，這個結果會使拜登成跛腳鴨，他提出的加富人稅、加華爾街交易稅的倡議，

就會被美共和黨控制的參議院反對，攔了下來。但最近外圍賭民主黨能拿下喬治亞州參議院席的

賠率急升，反映喬治亞州的參議院席可能會歸民主黨。此即民主黨將可控制白宮，參、眾兩院，

打通了美國的管治權，拜登將可如臂使指，推行民主黨的政見。



民主黨的主要政見是：



１﹒對富人開刀（加富人稅）



２﹒對窮人開倉（派福利）



３﹒美國將會大發債券去支持對窮人開倉（所以十年息急升近２０１８年的高水平）



４﹒美聯儲局可以不用再多ＱＥ、不用減息。因為政府的財政政策－－發債，以應付美國政

府支出。結果就是美息不會再大跌。而是會因美政府發債而升，而美聯儲局將會由目前的多買短

債（短過１０年期的）而改為多買長債，好幫白宮壓下長債息。不過無論怎壓，由於白宮發債量

大，１０年債息將可升逾１厘，但如升至逾１﹒５厘，美股將有難。



５﹒拜登主張控疫，如民主黨能一統參眾兩院治權，美國的防疫工程將有大進步，有望在下

半年將疫情控好。所以縱然在目前美國新冠患者日日新高，美國製造業１２月的採購經理協會指

數已升至２０１４年以來的最高水平，反映美國的製造業對美國未來的經濟前景（應是開工前景

）有信心了。



＊投資者宜棄債從股＊



以上５點，對港投資者有何機遇？



１﹒宜棄債從股，以前因息跌而浮上來的所謂高息股（派息少於３﹒５厘的），將在美息帶

領環球債息升下，變成棄兒。



２﹒要留意經濟增長周期股，資源股、銅、銀尤為重要（新能源汽車）。



３﹒比特幣屢創新高，反映美匯將跌，比特幣成了新科技下的「黃金」。筆者不認為比特幣

真有價，只是美元太無價而已。因此非美元貨幣會升，港元跟美元掛勾，會被累的，出路是買Ａ

股，或買盈利來源是在國內之股，純港元股將因美匯跌而受累。



４﹒以上是果真為美股跌因，則美股將在１月６日有個更大的難關要過，就是美國參眾兩院

將要確認選舉人票，以定誰為下屆總統，主持這次確認者，是今副總統彭斯，按美國法例，持選

舉人票者可以不按選民意願而自行定出支持哪位候選人為下任總統，今次的一大理由是選舉有舞

弊。



究竟周一美股之跌是因為民主黨可掌控喬治亞州的參議院席，從而可使拜登控制參眾兩院，

還是彭斯可以操控１月６日的美國選舉人票結果，從而使特朗普可以連任？走著瞧。



一旦特朗普可連任，反對者會否暴動。如特朗普未能連任，特朗普的支持者又會否上街？不

知。已知的是，美國國民警衛軍已待命去支援各地的警察，去平抑亂事。



今周，美國可會燒煙花？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

