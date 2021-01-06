《凱文隨筆－凱文》紐交所變臉，你懂的！

《凱文隨筆－凱文》紐約證券交易所公然漠視仍是總統的特朗普在１１月１３日簽署的行政

指令，決定讓三家中國電信營運商維持上市地位，反映了自由民主燈塔的最終決策者不是總統，

是資本市場。只要不是傷筋動骨，你即管鬧（粵語曰：搞），但要是涉及重大利益，就不可失其

分寸。



美國最高法院清楚確定，總統行政指令的後盾是「美國憲法」。一紙指令就可以掀起一場戰

爭，成功阻止總統行政指令執行的個案偶也有之，那是指令內容已超越總統權限。但把「危害美

國國家安全的中資企業」趕離美國，是天離地義之事，沒有超越總統權限。抱歉，恕難從命。



特朗普曾聲言，他任何人都敢得罪，騙人！好歹也應該發一則「推文」強烈譴責紐交所吧？

他沒有。面對美國資本市場背後的強大力量，他很克制。美國主流媒體似乎也都有相當的默契，

只輕描淡寫地報導紐交所作出這個決定、而沒給予實則理據的聲明；最到位的報導要看兩位

ＣＮＢＣ女主播：Ｎｅｖｅｒ ｍｉｎｄ Ｉ ｔｈｉｎｋ ｐｅｏｐｌｅ ｈｅｒｅ ａｎｄ

ｔｈｅｒｅ ａｒｅ ｒｅａｄｉｎｇ ａ ｌｏｔ ｉｎｔｏ ｔｈｉｓ，翻譯成淺白的中

文，也就是「你懂的」，白人女主播一帶不屑、亞裔女主播笑容曖昧，中西合璧，點破謎團。



當特朗普簽署指令要斷供華為時，芯片商高通及互聯網巨擘谷歌是個別企業，馬上遵守指令

，倒霉的就是華為、高通與谷歌；但特朗普那份黑名單內３１間「與中國軍方有聯繫的」中資企

業（也包括所有子公司）每年為美國投資界提供了多少利潤。石油大亨洛克菲勒家族那位很長壽

的大衛，生前最為人樂道的投資模式就是「坐收股息」。據英國ＢＢＣ的報導，中國企業在美上

市者逾２００間，總市值達２２０００億美元。這些企業每年為美國投資者提供的股息收益絕對

是可觀的（更不談股價上升的資本增值了），美國能把這些企業全部除牌嗎？特朗普的智囊團似

乎連基本常識也缺乏，更別談智慧了。



特朗普在貿易戰、抗病毒戰都徹底失敗後慌不擇路，想到就做，瘋狂到即時關閉外交使館，

把外交人員趕走，行為跟小孩子吵架後的報復行為沒有分別，別說當美國總統，連當個鎮長也不

配，民主制度的優點就是任何人，只要你有辦法，就不難當上總統。



很多關心中國未來的分析員都警告，拜登會比特朗普更強硬對待中國。然而，觀乎拜登競選

期間的言辭，他不是一個敵視中國的人，甚至還為中國說上一句或半句好話，更有一些小道消息

指，候任黑人女副總統賀錦麗對中國的看法更是正面，這不是甚麼聳人聽聞的事，任何稍有理智

、沒沉迷在意識形態鬥爭的人都不難看到中國這些年來的種種成就與改革。當然，一切都要看兩

人上任後的行為才可下判斷；把管治能力擱在一旁不談，拜登從政近半個世紀，政治智慧肯定是

有的。如果他未能汲取特朗普過去四年的失敗教訓，還是跟特朗普的政策節奏走的話，一些智庫

組識說中國會在２０２８年超越美國的時間預測，可能又要再向前調撥了。



經歷了２０２０年這個「大凶年」後，人人都以為可迎來陽光燦爛的新年，奈何因冠狀病毒

而死的人數卻劇增（美國死了３５６５４０人），病毒更出現了變種，英格蘭與蘇格蘭的政府「

都不講民主自由了」，說封就封，限制人民活動自由，可見今年未必會比去年好。美國新任總統

如果還在彈上任無能總統的舊調，美國的終極危機（國債見頂、股市泡沬爆破、美元霸權崩潰

）只會加速實現，屆時全世界都受到禍害。

