《盤後部署》港股六連升後難再有力，料短期２７８００受阻

《經濟通通訊社６日專訊》港股今日走勢波動，其中中美關係惡化加劇，美方再次針對中資

企業，並表示計劃將其ＡＤＲ剔除美國市場，消息令今早港股低開低走，盤中一度跌過２６０點

低見２７３８９點；隨後標普道瓊斯指數公司表示，將取消剔除三大中資電訊商ＡＤＲ之決定，

港股午後由跌轉升，中聯通（００７６２）、中電信（００７２８）表現反彈。另外科技股表現

造好，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）分別漲２％及４％，帶領大市氣氛。最終恆指

收報２７６９２，升４２點或升０﹒１５％，主板成交２１８１﹒２２億元。國企指數報

１０８９９，升１２５點或升１﹒１７％。恆生科技指數報８６０９，升１４６點或升

１﹒７３％。

內地股市造好，上證綜合指數報３５５０，升２２點或升０﹒６３％；深證成份指數報

１５１８７，升４０點或升０﹒２６％。兩市全日成交１１６７２億元人民幣，按日回落

７﹒８％，但已連續三日超過萬億關口。



＊美國１０年期國債重返１％，長期價格預測及風險偏好推動比特幣＊



美國１０年期國債收益率今日攀升５個點子，並突破１％，是自去年３月以來首次，分析指

出市場預期民主黨將贏得喬治亞州兩場參議院選舉，估計政府將推高刺激經濟開支，並推動美國

經濟復甦，因此風險情緒降低。野村分析師指出，喬治亞州參議院選舉是困擾市場不明朗因素的

主因，因此民主黨領先對美國政策及債券會有明顯影響，而目前市場關注能否突破１﹒２７％的

高位，為去年大部分窄幅波動的區間尋找突破。

近期比特幣價格高走，並嘗試突破３５０００美元的歷史新高，此前摩通部分交易員曾表示

比特幣只上到１４６００美元水平。有分析師表示，市場對於高追比特幣是基於大戶對於長期投

比特幣只上到１４６００美元水平。有分析師表示，市場對於高追比特幣是基於大戶對於長期投

資的興趣，在目前全球貨幣市場都是財政及貨幣刺激政策裡，加密貨幣是一種對沖美元疲軟及通

脹風險的手段；不過短期而言，散戶投資及量化基金追捧，是一種不可持續的泡沫。



＊港股低開高收六連升，需要時間整固二萬七＊



隨著美國民主黨在選舉中大獲全勝，市場避險情緒逐步降低，港股美股的走勢同樣反映出來

，港股經歷了１１及１２月的橫行區間，似乎走出陰霾並持續高走，其中恆指錄得６連升及９連

陽，１０天線亦開始呈４５度角，開始拋離２０天線，而且近三日日均成交都在２０００億左右

，似乎有開始反彈的意味，但二萬七點經歷數日升幅後，如果再攀至二萬八的話，風險因素相對

危險，因此預計港股開始會在２７３００點至２７８００點之間整固，加上六連升後再向上的機

會較少，炒即市的投資者可能留意明日的熊證ＰＵＴ輪；而中場長線投資者而言，明日可能是很

好的買貨機會，特別阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）等科技股，可能迎來新一輪升浪

。（ｕｌ）

