【美國大選】喬治亞州參議員補選結果料最快當地周三早上揭曉

《經濟通通訊社６日專訊》喬治亞州州務卿拉芬斯伯格周二（５日）透露，參議員補選投票

情況基本順暢，結果可能最快當地周三早上，即本港時間今晚左右揭曉，但可能需要更長時間，

並將取決於得票差距。

民主黨過去廿年間從未贏得過喬治亞州聯邦參議員的競選，而最新民調顯示今次選情極度膠

著，而據美國民調數據網站《Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ》引述四份喬治亞州

補選民調結果顯示，民主黨兩名參議員候選人沃納克、歐斯夫分別以１﹒３與１個百分點差距，

領先共和黨候選人羅夫勒、帕度，民主黨有可能獲得參議院的控制權。

而據Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｅｌｅｃｔｉｏｎｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ由周一（４日）晚以來的數據，

２１０萬喬治亞州選民在選舉日前已親身投票，但人數少於上年１１月大選的２７０萬。



＊富國：民主黨若全取兩席將對美股有利＊



據富國銀行最新發表的報告指，如果民主黨贏得喬治亞州兩席參議員議席，美國可能會推出

更多的財政刺激和疫情紓困方案，這將對股市有利。

富國重申市場篤信「藍潮」意味股市看漲，而民主黨大獲全勝最近一度被視為不利因素，因

為它出乎意料。

另外有分析指今年情況非常棘手，特別是上半年，因為政治、法規、經濟形勢仍然高度不確

定，直至喬治亞州補選結果出爐，拜登公布所有內閣名單，進一步刺激方案出台，疫苗廣泛接種

，情況才可能變得明朗。（ａｌ）

