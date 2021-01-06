喬治亞州補選選情膠著，美股期貨下挫，納指期貨跌近１％

《經濟通通訊社６日專訊》美國喬治亞州參議員補選選情膠著，加上美國國會即將點算選舉

人票，而總統特朗普已揚言將出席抗議集會，同時中美緊張關係升級，市場不確定性極大，美股

期貨下挫，當中納指期貨跌近１％。

道指３月期貨跌０﹒０７％或２１點，報３０２６４點。標指３月期貨跌０﹒２５％或

９點，報３７０８點。納指３月期貨跌０﹒８％或１０２點，報１２６９１點。

喬治亞州補選選情膠著，據已開出的６５％選票中，共和黨帕度、民主黨沃納克分別輕微領

先對手，不過優勢僅１個百分點以下。

美國國會聯席特別會議今日將由副總統彭斯主持下召開，統計各州的選舉人票，而總統特朗

普已確認會在白宮外出席抗議集會，並發表講話，又指副總統彭斯有權拒絕「以欺詐手段挑選的

選舉人」。

中美緊張關係升級，有指美國財長努欽已致電紐約證券交易所總裁坎寧安，告知她不同意紐

交所撤回要求中國三大電訊商退市的決定，而紐交所可能再次改變主意。

另外總統特朗普最新簽署一項行政命令，禁止與包括螞蟻金服的支付寶、騰訊（００７００

）的ＱＱ錢包和微信支付在內的８款中國應用程式進行交易。（ａｌ）

