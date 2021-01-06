【大國博弈】標普道瓊斯指數公司：取消剔除中國三大電訊商ＡＤＲ

《經濟通通訊社６日專訊》標普道瓊斯指數公司最新發表聲明指，將不剔除中國三大電訊商
的美國存託股份（ＡＤＲ），而公司原本計劃明日（７日）在開市前將中國移動
（００９４１）、中國電信（００７２８）和中國聯通（００７６２）的ＡＤＲ從指數中剔除。
公司補充，對彭博社有關紐交所可能恢復對中國三大電訊商除牌的計劃的報道不予置評。（
ａｌ）
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