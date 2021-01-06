【代幣風暴】比特幣突破３５０００美元關口，現升近１４％

《經濟通通訊社６日專訊》比特幣上日反覆下跌，更曾跌穿３００００元（美元．下同）關
口，不過比特幣今日表現回勇，更突破３５０００元關口，現升近１４％。
據美國虛擬貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升１３﹒７５％，報
３５３４６﹒７８元。而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升１３﹒７８％，報
３５１２４元。（ａｌ）
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