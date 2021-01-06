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06/01/2021 14:45

【中概焦點】傳汽車之家計劃本月申請在港第二上市，目標首季完成

　　《經濟通通訊社６日專訊》據彭博社報道指，已在美國上市的中國汽車網站汽車之家計劃本
月申請在港第二上市，目標首季完成上市，並已與高盛研究在港上市事宜。（ａｌ）

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