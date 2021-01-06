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即市新聞

06/01/2021 17:35

《台股攻略－馮偉明》台股再創成交新高，惟失守萬五點

　　《台股攻略》昨晚（５日）美股主要指數全面造好，刺激台股今早（６日）以１５１４５點
裂口高開，加上早市有熱錢流入支持大市，可惜高位再遇沽壓，加權指數收１４９８３點，跌
１６點，成交金額則急升至４３５２億元（新台幣．下同），再創歷史新高。
　　主要電子權值股今日個別發展。台積電ＡＤＲ昨晚以１１２﹒７７美元收市，再創新高，帶
動正股今日於台股市場飆升至５５５元，惟尾市升幅收窄，收５４９元，升７元。鴻海力守紅盤
，收１０５元，升１元。大立光因１２月盈利持續下跌，導致股價重挫近８％，收３０７０元，
大跌２４５元，險守３０００元關口。台達電表現強勢，收２９８元，升２１﹒５０元，股價直
逼３００大關。近日升勢強勁的航運股盈利表現紛紛報捷，惟利好消息未能反映於股價之上，獲
利盤入市拖累股價表現，三大主要航運股跌幅超過５％。長榮海運尾市遇到沽壓，收４２﹒５５
元，跌２﹒９５元。萬海航運收市跌近８％，收５０﹒３０元，跌４﹒３０元；而陽明海運則以
跌停板價２８﹒８０元收市，跌３﹒２０元。
　　踏入２０２１年，台股於兩個交易日內接連再創新高，今日觸及新高後下跌，可見
１５０００點心理關口未有強大支持，相信短期震盪在所難免，波幅或會擴大。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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