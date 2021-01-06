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即市新聞

06/01/2021 10:01

《窩輪豪情－梁業豪》恒指先看２９１７５，再看３０２８０？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、工業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為中國飛鶴（０６１８６）、農夫山泉（０９６３３）與網易（０９９９９），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中國海外（００６８８）、中升控股（００８８１）與世茂集團（００８１３）。
　　恆指日線圖上，近日強勁的買盤已將指數帶上２７７１９。表面上，去年２月１７日高位
２８０５６前會有阻力；實際上，由於自１月２０日高位２９１７５起跌幅的０﹒６１８倍反彈
水平已被顯著升越，好友大戶應已將進攻目標放於２９１７５。於中期局勢維持顯著向好的時候
，繼續持貨的風險會否因累積升幅已經非常大而過高呢﹖其實，只要大家將止蝕位放於去年７月
７日高位２６７８３之下，便會有足夠的值博率看市況繼續上升，並將１９年４月１５日高位
３０２８０視作中期重要阻力位２９１７５被升破後的下站進攻目標。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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