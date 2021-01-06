民主黨料於喬治亞州補選中取得至少一席，納指期貨跌近２％

《經濟通通訊社６日專訊》據初步投票結果顯示，美國民主黨籍候選人沃納克在喬治亞州聯

邦參議員補選中勝出，民主黨料於補選中取得至少一席，美股納指期貨現跌近２％。

納指３月期貨跌１﹒７４％或２２３點，報１２５７０點。標指３月期貨跌０﹒１８％或６

點，報３７１１點。不過道指３月期貨升０﹒３７％或１１３點，報３０３９８點。（ａｌ）

