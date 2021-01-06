《古臣周記－古臣》「內循環」投資主題，阿臣新年第一股：藍月亮

《古臣周記》２０２１年阿臣首次同大家見面，祝願大家新一年賺到盤滿缽滿，平安健康。

２０２１年宏觀啲嚟睇，投資主題相信仍然離不開神州大地。首先，ＩＭＦ預計今年全球經

濟增速５﹒２巴仙，同時估計神州將實現８﹒２巴仙嘅增長。多間外資大行都看好神州今年經濟

，大摩就話得益於居民消費和全球需求強勢復甦，預計全年神州ＧＤＰ增速為９巴仙；高盛首席

中國經濟學家閃輝就話，神州今年政策回歸正常，會對經濟有一定拖累作用，所以就保守啲預測

有７﹒５巴仙增長；細摩就話神州在疫情防控方面非常成功，神州經濟率先恢復，將會係全球國

家中反彈力度最強。喺ＩＭＦ同咁多大行一致睇好下，相信２０２１年神州經濟繼續成為世界經

濟增長嘅火車頭。



＊內地疫後消費料增加＊



此外，相較外國，神州防控疫情做得較好，人民生活基本恢復正常，多咗人出街自然增加消

費意欲，加上大家喺２０２０年大部分時間「深居簡出」，「疫」後出街欲望必然大增，消費增

加理所當然。

阿臣唔係吹水，而係有數據支持。神州統計局公布，去年１１月社會消費品零售總額

３﹒９５萬億人仔，按年增長５巴仙符合預期，較上月４﹒３巴仙加快０﹒７個百分點；首１１

個月，社會消費品零售總額３５﹒１４萬億人仔下跌４﹒８巴仙，降幅比首１０月份收窄１﹒１

個百分點。其實好正常，因為受疫情影響，所以首１１月按年僅跌４﹒８巴仙就已經收貨。

另外，神州今年講「內循環」策略，呢個為大政策方向，話「加快形成以國內大循環為主體

、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」，將原來的「出口－外匯－資本積累－城市化」變為

「內需－國內統一市場－分配－擴大消費」和「產業鏈高級化－高附加值－全球分工」。喺全球

複雜多變嘅政治及經濟環境，神州未來「內循環」嘅一個重要節點，就是推動消費內迴圈。隨著

神州中產階級人數持續增長和居民收入水平不斷提升，居民嘅消費能力不斷提升。從需求視角展

望，未來多年裡神州消費市場規模將保持快速增長。

根據神州官方數據，以２０１９年神州消費總額來看，人均消費額２１５５９人仔，總約

３０﹒１８萬億人仔，花旗國２０１９年消費總額達５﹒７萬億美元，折合約４０萬億人仔。不

論係社會消費品零售總額資料還是消費額數據來看，作為人口大國嘅神州消費力都比不上人口僅

有３﹒３億嘅花旗國。換句話說，一個花旗國人嘅消費力水平就可以頂得上四個中國人，主要解

釋為過往神州人民過往儲蓄觀念較重，而花旗國消費主義深入民心，如果神州政府刺激到人民嘅

購買力，神州消費市場潛力無窮！



＊家庭清潔護理行業吃香＊



有見及此，買入消費股絕對係２０２１年的其中一個好策略之一。

但咁多隻消費股已經起飛哂，阿臣建議大家可以買仲未算大炒嘅藍月亮（０６９９３）。首

先睇睇行業基本面－家庭清潔護理行業。整個行業喺國內市場嘅零售銷售總價值由２０１５年嘅

９００億人仔增至２０１９年的１１０８億人仔，ＣＡＧＲ（年複合增長率）為５﹒３巴仙，高

於同期同行業全球嘅２﹒５巴仙。據弗諾斯特沙利文又預計，神州未來５年銷售總價值將以

８﹒７巴仙嘅年均複合增速增至２０２４年的１６７７億人仔，喺全球市場份額預計將由

２０１９年嘅１１﹒８％巴仙至２０２４年嘅１５﹒２巴仙。

弗若斯特沙利文報告又話，神州家庭清潔護理產品嘅人均支出由２０１５年嘅９﹒９美金增

至２０１９年的１２美金，複合年增長率為４﹒８巴仙，同花旗國（７７﹒８美金）和東瀛國（

５７﹒２美金）呢類發達國家嘅人均支出比較，仍有較大上升空間。預期到２０２４年，神州嘅

家庭清潔護理產品人均支出將達１７﹒９美金。再加埋新冠疫情持續，提高大眾衛生意識，絕對

有利呢類衛生產品銷量。



＊藍月亮調整至１６銀買入＊



藍月亮公司基本面方面，其為神州洗衣液龍頭，２０１９年洗衣液市場及濃縮洗衣液市場，

分別有２４﹒４巴仙及２７﹒９巴仙市佔率，連續１１年在洗衣液行業市佔率排名冧把溫，總體

市佔率達１７﹒４巴仙。此外，公司近年營業額增長頗佳，從２０１７年嘅５６﹒３２億銀增長

到２０１９年嘅７０﹒５０億銀，ＧＡＧＲ為１１﹒８８巴仙，遠高於行業同期增速５﹒３巴仙

。集團２０２０年中期收入２４﹒３６億銀，受疫情影響同比降低１０﹒４６巴仙。淨利潤從

２０１７年嘅０﹒８６億銀，上升到２０１９年嘅１０﹒８億銀；去年中期淨利潤約３﹒０２億

銀按年增３８﹒７巴仙。此外，公司毛利率從２０１７年嘅５３﹒２巴仙大幅提升到２０１９年

嘅６４﹒２巴仙，反映公司精細化管理提高運營效率，降低了主要費用率。

孖屐之前有輿論話藍月亮炒唔起因為定價貴，佢２０２０年預測市盈率（ＰＥ）的卻比花旗

國清潔用品龍頭寶潔約２８倍仲貴。根據彭博綜合預測，該公司去全年度業績估計約１３﹒６５

億元，以本日上午１１時３０分價格１７﹒８８銀計算，２０２０年市盈率約８１倍。

由於估值始終為估算，所以大家不能完全作準，加上好多消費佬ＰＥ已經介乎５０至１００

倍甚至更高，反映孖屐已經唔睇ＰＥ炒，目前再用呢個標準再決定買唔買已經不合時宜，甚至錯

過好多賺錢機會。再睇翻依家市面上嘅消費股，例如農夫山泉（０９６３３）、思摩爾

（０６９６９）、蒙牛（０２３１９）、安踏（０２０２０）、李寧（０２３３１）及潤啤

（００２９１）等，全部已經形成一個上升趨勢仲要不停破頂，加上見資金不停流入相關股份，

所以現階段絕對可以買跟勢炒。再者，藍月亮為半新股，由於無咩蟹貨，一炒起隨時一發不可收

拾。可惜目前藍月亮已經炒起咗，阿臣建議調整至１６銀買入就較安全，短期上望２０銀！由於

新股波幅較大所以止蝕位要定闊些少定１４﹒５銀。



＊一動不如一靜＊



由於藍月亮已經炒起，阿臣個倉待股價調整至１６銀先會買！阿臣睇好孖屐會慢慢牛上去，

基於依家個倉新舊經濟並重，所以今次未有調整倉位打算，費時多做多錯！



表列截至１月６日早上１１：３０阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １４１３﹒００ １４１３０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ８８﹒８０ １７７６０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４５０﹒６０ ４５０６０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９１﹒００ ９１００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４１﹒５０ ８３０００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３６０﹒４０ １８０２０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２１﹒４０ ４２８００

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股票市值 ： ２２９８７０元

剩餘現金 ： ３６０１４元

組合淨值 ： ２６５８８４元

組合本月收益表現： ＋２﹒４％（截至上月底止組合淨值：２５９６３４元）

組合累計收益表現： １５３﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１月６日早上１１時３０分

