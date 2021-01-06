《談國論企－黎偉成》三中資電信企續在美掛牌有啟示

《談國論企》三間在香港上市的中資電信大型企業於２０２１年１月５日收盤後，披露接獲

通知謂美國紐約證交所不再計劃推進針對三企在美國存託股票的下市行動，可在相當程度反映出

美國金融當局似回復專業常態，而特朗普在即將御任前的對華甚至對美國本身的攬炒式破壞，大

有近乎徹底失敗之苗頭，佳事也。估計美國一眾挺憲、法、理和專業者，對特朗普過去四年極之

霸道的惡行，作出法律的追究，使美國重回正軌。

我要嚴正指出者，為特朗普在２０２０年１１月份自我簽發的所謂「行政命令」，全無法理

根據亂指「與軍方有關」中企剔除在美掛牌上市地位，受到美國頗不少人的反感，並可自紐約證

交所於２０２１年１月４日撤回中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）和中國聯通

（００７６２）得要除牌的決定，可見所言甚是。

此可從中國移動（００９４１）於香港時間２０２１年１月５日下午４時３１分發布的通告

，便能充分說明特廝不按法理攬炒不得人心。中移動的通告即使寥寥數語，惟十分簡明扼要地表

「收到紐約證交所的通知已經更新其先前的決定，並於１月４日（美國東部標準時間）在其網站

登載另一則宣布，指根據紐約證交所與有關監管當局所作的進一步諮詢，紐約證交所監管部門不

再計劃推進針對本公司的美國存託股票下市行動」我對此舉之評語主要有：

最直接的，當然是（一）紐約證交所對中國三大電信企業之撤離，在三數日之間便有「出爾

反爾」之概，絕對不是不專業，而是受到特朗普的「行政命令」不得不作出「跟進」所壓，但金

融專業中人痛定思痛，終於要堅持專業精神和原則，結果是在網站表「不再計劃推進針對本公司

的美國存託股票下市行動」，此當然可以闡釋為紐交所不再受困於特廝無根無據、無情無理之壓

。

更重要的，是（二）特朗普以個人主義式的無理和霸道惡思劣行，已是完完全全行不通之末

路。此廝於１月２日致電予美國佐治亞州州務卿拉芬斯佩「發施」令命，行之不通也，因任何國

家的大企業的業務不與其註冊成立的所在國家或地區，同呼吸、共命運？中資企業在中國加大放

權改革開放力度和門檻底下，當受美歐依法的支持，故紐約證交所之「反特」，是可以預期之事

。

可以引伸之見，為（三）特朗普在下台之後，所面對的法律問題，絕對十分嚴重。

和（四）中國可以強化與新一任美國總統拜登之聯繫與溝通，以達互利共贏的目標。

此亦為上海、深圳市領帶港股添量上升之因。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

