《異動股》中聯通開挫近２％，美財長施壓紐交所再考慮電訊股除牌

《經濟通通訊社６日專訊》除牌危機仍未解除，三大電訊商繼續有沽壓，中聯通（００７６

２）現價跌１﹒８６％，報４﹒７６元，逼近五十天平均線（４﹒７３８元）；成交約１６６萬

股，涉資７９２萬元。

據路透社周二（５日）引述知情消息人士透露，美國財長努欽已致電紐交所總裁坎寧安表示

，不贊同紐交所叫停把三大中資電訊股除牌。紐交所其後考慮重啟除牌程序。據彭博社報道指，

紐交所可能再次改變主意，要求中國三大電訊商退市，因為早前相關公司是否被涵蓋在華府禁令

針對範圍內仍不明確，但如果確認他們在名單上，上述公司就將被除牌。

而中電信（００７２８）無升跌，報２﹒１６元；中移動（００９４１）跌０﹒６５％，報

４５﹒８元；鐵塔（００７８８）跌０﹒８６％，報１﹒１５元。

現時，恆生指數報２７６１３，跌３６點或跌０﹒１３％，主板成交６３﹒１７億元。國企

指數報１０７９９，升２５點或升０﹒２３％。恆生科技指數報８５７４，升１１０點或升１﹒

３１％。

即月期指新報２７６１３，升４９點，平水。即月國指期貨報１０７８４，升５７點，低水

１５點。即月科指期貨新報８５７４，升１２９點，７張。

上證綜合指數報３５３０，升２點或升０﹒０６％，成交４９﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１５２２１，升７３點或升０﹒４９％，成交６１﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中聯通（００７６２） ４﹒７６元 跌１﹒８６％

中電信（００７２８） ２﹒１６元 無升跌

中移動（００９４１） ４５﹒８０元 跌０﹒６５％

中鐵塔（００７８８） １﹒１５元 跌０﹒８６％

中軟 （００３５４） ８﹒３４元 升０﹒８５％

中通服（００５５２） ３﹒５２元 升０﹒２８％

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（ｃａ）

