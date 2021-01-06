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06/01/2021 09:25

《異動股》中聯通開挫近２％，美財長施壓紐交所再考慮電訊股除牌

　　《經濟通通訊社６日專訊》除牌危機仍未解除，三大電訊商繼續有沽壓，中聯通（００７６
２）現價跌１﹒８６％，報４﹒７６元，逼近五十天平均線（４﹒７３８元）；成交約１６６萬
股，涉資７９２萬元。
　　據路透社周二（５日）引述知情消息人士透露，美國財長努欽已致電紐交所總裁坎寧安表示
，不贊同紐交所叫停把三大中資電訊股除牌。紐交所其後考慮重啟除牌程序。據彭博社報道指，
紐交所可能再次改變主意，要求中國三大電訊商退市，因為早前相關公司是否被涵蓋在華府禁令
針對範圍內仍不明確，但如果確認他們在名單上，上述公司就將被除牌。
　　而中電信（００７２８）無升跌，報２﹒１６元；中移動（００９４１）跌０﹒６５％，報
４５﹒８元；鐵塔（００７８８）跌０﹒８６％，報１﹒１５元。
　　現時，恆生指數報２７６１３，跌３６點或跌０﹒１３％，主板成交６３﹒１７億元。國企
指數報１０７９９，升２５點或升０﹒２３％。恆生科技指數報８５７４，升１１０點或升１﹒
３１％。
　　即月期指新報２７６１３，升４９點，平水。即月國指期貨報１０７８４，升５７點，低水
１５點。即月科指期貨新報８５７４，升１２９點，７張。
　　上證綜合指數報３５３０，升２點或升０﹒０６％，成交４９﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１５２２１，升７３點或升０﹒４９％，成交６１﹒１０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中聯通（００７６２）　　　４﹒７６元　　　跌１﹒８６％
　　中電信（００７２８）　　　２﹒１６元　　　無升跌
　　中移動（００９４１）　　４５﹒８０元　　　跌０﹒６５％
　　中鐵塔（００７８８）　　　１﹒１５元　　　跌０﹒８６％
　　中軟　（００３５４）　　　８﹒３４元　　　升０﹒８５％
　　中通服（００５５２）　　　３﹒５２元　　　升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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