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即市新聞

06/01/2021 09:35

《異動股》阿里（９９８８）重返２３０關，現漲近４％為最佳藍籌

　　《經濟通通訊社６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒８６％，報２３１﹒６元，
該股成交約４２２萬股，涉資９﹒６８億元。
　　阿里今日股價重返２３０元關，盤中高見２３２元，惟主動沽盤達５３％，暫為最佳表現藍
籌。
　　據《華爾街日報》報道，中國監管機構正計劃要求螞蟻集團分享收集到的大量消費者信貸數
據。報道引述消息人士指，其中一個方案是要求螞蟻將數據提供到一個由人民銀行運營的全國信
用報告系統；另一個方案是螞蟻集團與一間實際由人行控制的信用評級公司分享數據。　
　　現時，恆生指數報２７７０４，升５５點或升０﹒２０％，主板成交１６４﹒７６億元。國
企指數報１０８７０，升９５點或升０﹒８９％。恆生科技指數報８６９２，升２２８點或升２
﹒７０％。
　　上證綜合指數報３５４９，升２０點或升０﹒５８％，成交４００﹒９２億元人民幣。深證
成份指數報１５２９１，升１４４點或升０﹒９５％，成交５３６﹒５９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　２３１﹒６０元　　　升３﹒８６％
　　金蝶　　（００２６８）　　２９﹒５５元　　　升２﹒０７％
　　明源雲　（００９０９）　　５２﹒６０元　　　升２﹒０４％
　　騰訊　　（００７００）　５９２﹒５０元　　　升１﹒５４％
　　美團　　（０３６９０）　３０５﹒６０元　　　升３﹒０３％
　　金軟　　（０３８８８）　　５５﹒５０元　　　升１﹒８３％
　　京東集團（０９６１８）　３６６﹒２０元　　　升８﹒０９％
　　萬國數據（０９６９８）　　９６﹒７０元　　　升４﹒１５％
　　網易　　（０９９９９）　１５６﹒５０元　　　升３﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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