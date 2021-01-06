《異動股》小米挫逾５％，遭瑞銀降至沽售，目標價下調至２２元

《經濟通通訊社６日專訊》小米（０１８１０）今早輕微高開後持續向下發展，現跌５﹒３

８２％，報３３﹒４元，該股成交約１﹒１４億股，涉資３８﹒９８億元。

瑞銀降小米評級至「沽售」，目標價下調２２元。

資訊科技器材版塊上午較弱，雷蛇（０１３３７）及丘鈦（０１４７８）連跌２日，今日分

別跌２﹒００８％及跌２﹒８２７％，，報２﹒４４０元和報１３﹒０６０元。

而瑞聲（０２０１８）升勢持續，現揚２﹒６５８％，報４６﹒３５０元，以現價計，該股

暫連升４日，累計升幅７﹒１７％。

現時，恆生指數報２７５８０，跌６９點或跌０﹒２５％，主板成交８４１﹒５６億元。國

企指數報１０８３３，升５９點或升０﹒５５％。恆生科技指數報８６２０，升１５６點或升１

﹒８５％。

即月期指新報２７５８３，升１９點，高水３點。即月國指期貨報１０８２０，升９３點，

低水１４點。即月科指期貨新報８６２４，升１７９點，４１３張。

上證綜合指數報３５３４，升５點或升０﹒１７％，成交２７４１﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１５１０１，跌４５點或跌０﹒３０％，成交３４６０﹒２４億元人民幣。



表列資訊科技器材版塊股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ３３﹒４０元 跌５﹒３８２％

比亞迪電子（００２８５） ４０﹒３０元 跌３﹒９３３％

偉易達 （００３０３） ６０﹒７０元 跌１﹒３８１％

鐵塔 （００７８８） １﹒１２０元 跌３﹒４４８％

聯想集團 （００９９２） ７﹒５８０元 跌０﹒６５５％

雷蛇 （０１３３７） ２﹒４４０元 跌２﹒００８％

丘鈦 （０１４７８） １３﹒０６０元 跌２﹒８２７％

瑞聲 （０２０１８） ４６﹒３５０元 升２﹒６５８％

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（ｋｉ）

