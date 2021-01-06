《午市前瞻》港股八連陽後半日轉陰，專家看好恒指本周升上二萬八

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股高收，惟美國喬治亞州參議員補選選情膠著，市場不確

定性增大。港股方面則今早輕微低開３６點報２７６１３，科技、物管及石油股表現造好，令大

市氣氛靠穩，抵銷了三大中資電訊股在紐交所或又將除牌引起的不安，一度倒升６９點，高見２

７７１９。惟早市尾盤美股三大指數期貨跌勢加劇，納指１００期貨更一度挫逾１６０點，影響

大市情緒，令港股再向下行，曾挫２６０點低見２７３８９。半日最佳表現藍籌為美團（０３６

９０）揚４﹒７２％，報３１０﹒６元；小米（０１８１０）則為半日表現最差藍籌，挫６﹒０

９％，報３３﹒１５元。最終港股接近半日收報２７４１０，跌２３９點或跌０﹒８７％，主板

成交１２０４﹒５３億元。國指報１０７５４，跌１９點或跌０﹒１８％。科指曾逆市破頂，半

日報８５３２，升揚６８點或升０﹒８１％，其中微盟（０２０１３）為表現最好成分股，半日

飆升８﹒８１％，報１７﹒０４元。

內地兩市回軟，上證綜指報３５２２，跌５點或跌０﹒１７％，成交３４１９﹒８７億元人

民幣；深證成指報１５０３４，跌１１２點或跌０﹒７５％，成交４２９７﹒７２億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）連日尋頂後回吐，半日挫１﹒８４％，報４４８﹒６元

；友邦（０１２９９）高位回落，半日插３﹒０４％，報９５﹒７５元；匯控（００００５）軟

０﹒７５％，報３９﹒８５元，以現價計，暫連跌３日累計跌幅２﹒２１％；建行（００９３９

）跌１﹒３９％，報５﹒６７元，暫連跌４日累計跌幅４﹒３８％。



＊京東美團抽升撐市，惟小米表現落後＊



隔晚美股納指反彈，本港科網龍頭普遍走高，京東集團（０９６１８）計劃分拆旗下京東物

流於香港上市，富瑞更預計京東上年第四季總收入按年升兩成七，予其「買入」評級及目標價４

２６元，京東半日飆升６﹒３８％，報３６０﹒４元領漲科網股。美國總統特朗普簽署行政命令

，禁止與包括螞蟻金服的支付寶、騰訊的ＱＱ錢包和微信支付在內的中國應用程式進行交易。阿

里巴巴（０９９８８）仍顯著反彈，半日揚２﹒６９％，報２２９元，市場傳出計劃本月發行最

少５０億美元債券；騰訊（００７００）續漲１﹒８％，報５９４元；美團重上３１０元關，半

日升４﹒７２％，報３１０﹒６元，為近一個月來高位；惟小米從高位回落，遭瑞銀降評級至沽

售，半日挫６﹒０９％，報３３﹒１５元。

路透引述知情消息人士透露，美國財長努欽已致電紐交所總裁坎寧安表示，不贊同紐交所叫

停把三大中資電訊股除牌。紐交所其後考慮重啟除牌程序，三大電訊商再度面臨在美除牌，今早

再現沽壓，惟市場漸消化除牌消息，相關股份再靠穩。中移動（００９４１）軟１﹒３％，報４

５﹒５元；中聯通（００７６２）微跌０﹒４１％，報４﹒８３元；中電信（００７２８）漲１

﹒３９％，報２﹒１９元。

內地住建部等十部門昨日發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，要求加快發展

物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級。物管股應聲炒上，永升生活（０１９９５）

飆升１９﹒０３％，報１９﹒６４元；碧桂園服務（０６０９８）揚１３﹒５％，報５７﹒６元

；新城悅（０１７５５）抽升１８﹒０６％，報２０元；保利物業（０６０４９）彈１６﹒０３

％，報６６﹒６元；寶龍商業（０９９０９）升１２﹒３％，報２７﹒４元。



＊沙特願額外減產油價飆升三桶油炒上＊



ＯＰＥＣ＋產油國達成共識油價急升，２月和３月維持目前油量不變，而沙特阿拉伯將在這

兩個月每日額外減產１００萬桶，油價周二升近５％。布油期貨則揚４﹒９％收報每桶５３﹒６

０美元，而美油期貨亦漲升４﹒９％收報每桶４９﹒９３美元。三桶油抽升，中石化（００３８

６）漲１﹒１３％，報３﹒５７元；中石油（００８５７）揚２﹒５２％，報２﹒４４元；中海

油（００８８３）升３﹒４％，報７﹒３元；中海油服（０２８８３）飆６﹒７１％，報７﹒３

２元，暫連升５日累計升幅１２﹒２７％；Ｆ三星原油期（０３１７５）升５﹒０６％，報３﹒

２８元。

內地商務部等１２部門印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的

通知》，建議穩定和擴大汽車消費，釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，開展新一

輪汽車下鄉和以舊換新。近日從高位回吐的五菱（００３０５）喘定跌勢，半日漲２﹒０７％，

報２﹒９６元；長汽（０２３３３）揚２﹒９８％，報２５﹒９元；東風（００４８９）亦升２

﹒５２％，報８﹒９６元。惟其他車股走軟，比亞迪（０１２１１）插３﹒８３％，報２２０﹒

８元；恆大汽車（００７０８）挫３﹒１２％，報２９﹒５元；廣汽（０２２３８）軟１﹒３３

％，報８﹒１５元。

中金發表研報指，龍源電力（００９１６）作為中國新能源運營龍頭企業，價值尚未被市場

充分挖掘，考慮到「碳中和」目標及新能源更為便宜，故上調公司目標價五成六至１２﹒５元，

加上公司擬登陸Ａ股，將有利估值復甦，龍源盤中高見１０﹒２６元，創逾五年半高位，半日飆

１２﹒１５％，報９﹒９７元，暫連升３日累計升幅２８﹒３１％。新天綠色（００９５６）漲

１﹒９２％，報２﹒６６元；大唐新能源（０１７９８）抽升１２﹒２１％，報１﹒４７元；中

廣核能（０１８１１）揚５﹒５６％，報１﹒３３元。



＊葉尚志：港股有明顯資金推動，碧服待回調買入＊



港股八連陽後於今早轉陰。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股

明顯有資金推動，於昨日更是達到２０００億以上的成交額，雖然今早港股回吐，但相信資金流

入會帶動大市走上，因此看好恆指本周將穩步上揚，或可升至二萬八關口水平。

而內地住建部等十部門昨日發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，要求加快發

展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級，帶動今早物管股全線揚升。問及可否部署

物管股，葉尚志指板塊部署龍頭股為佳，可惜參考板塊表現已升上，宜先觀望。而物管龍頭碧桂

園服務今早創新高，他建議即使想部署也不宜現時追入，可待回調至５５元時再買入。

而葉尚志亦建議部署手機股，板塊中他看好算是龍頭之一的小米，指市場正待其進一步手機

銷售數據，而早前其推出的小米１１亦較以往手機高端，認為可搶佔華為手機的市場佔有率，所

以建議部署。而小米經連日漲勢後今早亦現回吐，他建議可待３３元以下價位買入，目標上望３

８元水平。（ｊｃ、ｐｌ）

