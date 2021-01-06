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06/01/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３０﹒３億人幣，買騰訊中芯沽小米

　　《經濟通通訊社６日專訊》港股連升第六日，再創十個半月高位。恆指低開３６點，報２７
６１３，早段一度倒升６９點，但獲利盤湧現，大市升勢不保，一度掉頭跌２６０點，低見２７
３８９，但午後收復失地，更升穿朝早高位，最多升１０６點，高見２７７５６，創去年２月２
０日以來最高，尾市升幅削半，最終恆指收報２７６９２，升４２點或０﹒１５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３０﹒３億元人民幣，增加１３﹒６％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、中國移動（００９４１）；淨
賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、贛鋒鋰業（０１７７２）、比亞迪股份
（０１２１１）。
　　主板成交２１８１﹒２２億元增加１﹒４％。其中港股通成交５５５﹒９億元，佔總成交
２５﹒５％。

＊北水掃騰訊，淨流入逾２８億元＊

　　瑞信料網科股續擁結構性增長　首選為騰訊；騰訊升２﹒２３％報５９６﹒５元，北水淨買
入２８﹒４億元。
　　中芯國際升１２﹒９４％報２２元，北水淨買入１９﹒１億元。
　　中移動升１﹒１９％報４６﹒６５元，北水淨買入１５﹒２億元。
　　小米集團遭瑞銀降級至「沽售」，跌３﹒９７％報３３﹒９元，北水淨賣出７﹒６億元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２８﹒４４
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　１９﹒１５
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１５﹒２２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　１２﹒２９
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１０﹒７５

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－７﹒６２
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　－３﹒２２
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－２﹒７２
　　中國中車　　　　（０１７６６）　　　　　－１﹒４１
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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