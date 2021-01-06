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即市新聞

06/01/2021 16:54

《美元走勢－羅明立》美匯指數仍可望下試８８

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０２﹒８７　　　１０２﹒５９　　　１０２﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２３４５　　　１﹒２２７６　　　１﹒２３３９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６５９　　　１﹒３５９２　　　１﹒３６５６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８７９８　　　０﹒８７６０　　　０﹒８７８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３２　　　７﹒７５２１　　　７﹒７５２８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１２月ＩＳＭ製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）上升至６０﹒７，創２８
個月以來最高，市場原先預期為５６﹒６，反映當地製造業信心復甦步伐明顯增強。美國國會將
於今日確認總統大選中各州的選舉人票，估計總統特朗普陣營會試圖阻撓確認選舉人票，市場正
密切注視會否為美國政局帶來不確定因素。美匯指數再次走低，曾經跌至８９﹒３８，市場預期
美國政府會持續增加預算開支，加上憧憬疫苗可令經濟強勁反彈，風險胃納利好非美貨幣但打壓
美元的表現，美匯指數仍可望下試８８。
　　德國去年１１月零售銷售按月意外增長１﹒９％，市場原先預期為下跌２％，主要受網上銷
售、家庭裝修及家電等宅經濟支出急升所帶動。另外，德國政府公布，延長全國封城措施至１月
３１日，並收緊保持社交距離及民眾活動限制，冀控制新冠疫情擴散。由於，歐洲國家疫情惡化
，限制歐元的升幅。歐元初步支持位可留意１０天線的１﹒２２４０及２０天線的１﹒２２００
，不宜跌穿１﹒２１８０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２２９０　　　１﹒２４００　　　１﹒２２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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