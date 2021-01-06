《美元走勢－羅明立》美匯指數仍可望下試８８

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０２﹒８７ １０２﹒５９ １０２﹒７５

歐元╱美元 １﹒２３４５ １﹒２２７６ １﹒２３３９

英鎊╱美元 １﹒３６５９ １﹒３５９２ １﹒３６５６

美元╱瑞郎 ０﹒８７９８ ０﹒８７６０ ０﹒８７８４

美元╱港元 ７﹒７５３２ ７﹒７５２１ ７﹒７５２８

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《美元走勢》美國１２月ＩＳＭ製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）上升至６０﹒７，創２８

個月以來最高，市場原先預期為５６﹒６，反映當地製造業信心復甦步伐明顯增強。美國國會將

於今日確認總統大選中各州的選舉人票，估計總統特朗普陣營會試圖阻撓確認選舉人票，市場正

密切注視會否為美國政局帶來不確定因素。美匯指數再次走低，曾經跌至８９﹒３８，市場預期

美國政府會持續增加預算開支，加上憧憬疫苗可令經濟強勁反彈，風險胃納利好非美貨幣但打壓

美元的表現，美匯指數仍可望下試８８。

德國去年１１月零售銷售按月意外增長１﹒９％，市場原先預期為下跌２％，主要受網上銷

售、家庭裝修及家電等宅經濟支出急升所帶動。另外，德國政府公布，延長全國封城措施至１月

３１日，並收緊保持社交距離及民眾活動限制，冀控制新冠疫情擴散。由於，歐洲國家疫情惡化

，限制歐元的升幅。歐元初步支持位可留意１０天線的１﹒２２４０及２０天線的１﹒２２００

，不宜跌穿１﹒２１８０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２９０ １﹒２４００ １﹒２２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

