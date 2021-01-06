【新冠肺炎】南華早報：香港將成立指揮中心追蹤新冠病毒傳播路徑

《經濟通通訊社６日專訊》據《南華早報》引述消息人士透露，香港將成立一個由數百名紀

律部隊管理層和其他公務員組成的指揮中心，以此加強對新冠肺炎患者密切接觸者的追蹤。

早前報道指，政府希望追蹤可能攜帶病毒者的行動軌跡，由此找到病毒傳播的源頭以防止聚

集性感染的發生，規模擴大的監測行動將於本周晚些時候啟動。（ｃｗ）

