  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2021 13:36

【國安立法】李家超：有人圖謀歹毒計劃癱瘓政府，警方有必要行動

　　《經濟通通訊社６日專訊》多名曾參與去年７月民主派３５＋初選的民主派人士，今早遭香
港警務處國安處上門拘捕，涉及「顛覆國家政權罪」，據報至少有５０人被捕。保安局局長李家
超表示，「民主派３５＋」計劃是一批涉嫌顛覆國家政權的活躍份子，圖謀的一個歹毒計劃，企
圖癱瘓特區政府，形容警方的行動必要和必需。
　　李家超指出，他們圖謀「３５＋」和「攬炒十步曲」計劃，協定的所謂初選，取得３５個立
法會議席後，不顧一切，一心否決特區政府的財政預算案，令特首下台，令特區政府停擺，不能
履行其職能。
　　他續說，「攬炒十步曲」提到，會以大規模街暴動加上其他手段，令香港陷入停頓，加上國
際政治和經濟制裁，令香港癱瘓，達至真正「攬炒」，並準備共同跳崖。他們有組織有計劃，如
果計劃得逞，香港社會經濟民生都會受到極嚴重衝擊和破壞，香港亦可能再經歷一個萬劫不復的
深淵，產生的災難難以估計。
　　李家超指，警方是根據現有掌握的事實，依法展開搜查及拘捕行動，強調行動根據法律及事
實，調查後會交予律政司，尋求意見如何處理，並強調特區政府絕不容忍顛覆國家政權的罪行，
必然會迎頭打擊，嚴厲執法。（ｂｉ）（ｚｚ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS06/01/2021
【FOCUS】參院話事權快揭盅　美債息率升暗藏密碼
開市Good Morning06/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：中資電訊股難現反彈浪
中國故事05/01/2021
《神州經脈》紐交所撤三電訊摘牌決定　滬深300創十三年收市高
財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定　三大中資電訊股報復式反彈　專家籲趁高套現換馬
開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌　滬指突破三千五　人幣兩年半高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>