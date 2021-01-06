【國安立法】李家超：有人圖謀歹毒計劃癱瘓政府，警方有必要行動

《經濟通通訊社６日專訊》多名曾參與去年７月民主派３５＋初選的民主派人士，今早遭香

港警務處國安處上門拘捕，涉及「顛覆國家政權罪」，據報至少有５０人被捕。保安局局長李家

超表示，「民主派３５＋」計劃是一批涉嫌顛覆國家政權的活躍份子，圖謀的一個歹毒計劃，企

圖癱瘓特區政府，形容警方的行動必要和必需。

李家超指出，他們圖謀「３５＋」和「攬炒十步曲」計劃，協定的所謂初選，取得３５個立

法會議席後，不顧一切，一心否決特區政府的財政預算案，令特首下台，令特區政府停擺，不能

履行其職能。

他續說，「攬炒十步曲」提到，會以大規模街暴動加上其他手段，令香港陷入停頓，加上國

際政治和經濟制裁，令香港癱瘓，達至真正「攬炒」，並準備共同跳崖。他們有組織有計劃，如

果計劃得逞，香港社會經濟民生都會受到極嚴重衝擊和破壞，香港亦可能再經歷一個萬劫不復的

深淵，產生的災難難以估計。

李家超指，警方是根據現有掌握的事實，依法展開搜查及拘捕行動，強調行動根據法律及事

實，調查後會交予律政司，尋求意見如何處理，並強調特區政府絕不容忍顛覆國家政權的罪行，

必然會迎頭打擊，嚴厲執法。（ｂｉ）（ｚｚ）

