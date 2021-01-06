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06/01/2021 13:44

【香港政情】李家超：若外國政客協助許智峯棄保潛逃，警方會調查

　　《經濟通通訊社６日專訊》保安局局長李家超表示，任何人包括外國政客，如果涉嫌干犯組
織、策劃或協助潛逃的罪行，警方都會積極調查，在現有法律框架下追究法律責任。
　　李家超回覆議員書面質詢時批評，前立法會議員許智峯是公然棄保潛逃的逃犯，指《刑事訴
訟程序條例》下協助或教唆他人犯罪及串謀罪的案例顯示，如果有人在海外達成串謀協議，而協
議作出的行為涉及干犯可以在香港審訊的實質罪行，有關人士之後在香港可以因為涉嫌干犯串謀
罪被檢控。
　　新民黨葉劉淑儀表示，有丹麥政客已公開承認協助許智峯虛構外訪行程，並發出虛假的公務
外訪邀請函，認為律政司需研究引用法例起訴涉事的丹麥政客。

＊不評論「６１２人道支援基金」運作＊

　　多名議員關注「６１２人道支援基金」是否合法運作，李家超表示，不會評論個別基金的運
作，但市民參與時應清楚了解各個基金目的，當局亦會首要打擊籌集資金作非法行動。他又指，
現時有足夠法律打擊籌集資金作非法行動，港區國安法亦賦權警方，凍結涉用作危害國家安全的
資金。
　　民建聯周浩鼎認為，當局應取消向已獲６１２基金資助聘用法律代表的被告提供法援。李家
超表示，法援署考慮是否提供援助時，會考慮個案是否有合理的抗辯理由及申請人的經濟背景，
亦會確保善用公帑，如受助人作出失實或虛假陳述，法援署或會追回資助。（ｂｉ）

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