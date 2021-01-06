《本港經濟》１２月香港ＰＭＩ下降至４３﹒５，重返收縮水平

《經濟通通訊社６日專訊》ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，經季節性調整後，香港採購經

理指數（ＰＭＩ）由１１月的５０﹒１下降至１２月的４３﹒５，反映營商景氣度未有延續前月

嶄露的回穩勢頭而掉頭回落，至於ＰＭＩ則錄４月份以來最大跌幅。



＊錄２０年來最大付貨延誤率＊



新一波疫情嚴峻，社交距離措施收緊，令香港１２月經濟急劇下滑。防疫措施打擊客戶需求

，故產出與新訂單皆以４月以來最大跌幅下滑，１２月份出口貿易的跌幅明顯擴大，月內職位縮

減率呈４月份以來最高，乃全球金融危機以來高位。

另外，由於原材料成本價格上漲，１２月採購價格升幅與兩年以來的最高紀錄看齊，供應商

付貨的延誤率刷新了１９９８年調查開展以來歷史最高。企業１２月向客戶提供折扣，商品與服

務平均售價下調，跌幅更是７月份以來最高。



＊悲觀情緒淡化至一年半以來最低＊



展望未來１２個月，業者看淡前景的比率繼續比看漲多，反映企業憂慮大流行持續，但近日

因疫苗面世的消息而受到鼓舞，期望今年生活回復正常，故整體悲觀情緒已淡化至２０１９年６

月以來最低。（ｃｌ）

