  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2021 09:01

《本港經濟》１２月香港ＰＭＩ下降至４３﹒５，重返收縮水平

　　《經濟通通訊社６日專訊》ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，經季節性調整後，香港採購經
理指數（ＰＭＩ）由１１月的５０﹒１下降至１２月的４３﹒５，反映營商景氣度未有延續前月
嶄露的回穩勢頭而掉頭回落，至於ＰＭＩ則錄４月份以來最大跌幅。

＊錄２０年來最大付貨延誤率＊

　　新一波疫情嚴峻，社交距離措施收緊，令香港１２月經濟急劇下滑。防疫措施打擊客戶需求
，故產出與新訂單皆以４月以來最大跌幅下滑，１２月份出口貿易的跌幅明顯擴大，月內職位縮
減率呈４月份以來最高，乃全球金融危機以來高位。
　　另外，由於原材料成本價格上漲，１２月採購價格升幅與兩年以來的最高紀錄看齊，供應商
付貨的延誤率刷新了１９９８年調查開展以來歷史最高。企業１２月向客戶提供折扣，商品與服
務平均售價下調，跌幅更是７月份以來最高。

＊悲觀情緒淡化至一年半以來最低＊

　　展望未來１２個月，業者看淡前景的比率繼續比看漲多，反映企業憂慮大流行持續，但近日
因疫苗面世的消息而受到鼓舞，期望今年生活回復正常，故整體悲觀情緒已淡化至２０１９年６
月以來最低。（ｃｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/01/2021
《神州經脈》紐交所撤三電訊摘牌決定　滬深300創十三年收市高
財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定　三大中資電訊股報復式反彈　專家籲趁高套現換馬
開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌　滬指突破三千五　人幣兩年半高
財經熱話04/01/2021
【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕　港交所中長線部署
FOCUS04/01/2021
【FOCUS】央媽出手限房貸　人口斷崖難忽視
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>