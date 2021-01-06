【夜期時段】即月期指最新報２７６６４點，升３３點，低水２８點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７６２４點，跌７點，低水６８點
，最新報２７６６４點，升３３點，低水２８點，合約成交４４９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０８４３點，跌４點，低水５７點，最新報１０８５９點
，升１２點，低水４１點，合約成交６７３張。
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