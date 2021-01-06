《再戰明天》費城聯儲總裁哈克講話，美公布首次申請失業金人數

《經濟通通訊社６日專訊》明日（７日），費城聯儲總裁哈克發表講話，美國公布首次申請
失業救濟金人數。
＊費城聯儲總裁哈克發表講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，英倫銀行市場部門執行理事
Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｕｓｅｒ在湯森路透焦點人物論壇發表講話。同時，費城聯儲總裁哈克在線
上費城商業期刊經濟預測就經濟前景發表講話。
＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊
明日俄羅斯股市假期休市。
在數據方面，８：３０ａｍ，澳洲公布１１月貿易收支，料由７４﹒６億澳元降至６４﹒５
億澳元。
６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工業信心指數，跌幅料由１０﹒１收窄至８﹒７；消費者
物價指數，年率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。
８：３０ｐｍ，美國公布１２月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。９：３０ｐｍ，加拿大
國際商品貿易，料貿赤由３７﹒６億加元收窄至３５億加元。同時，美國公布１１月貿易收支，
料貿赤由６３１億美元擴闊至６７３億美元。首次申請失業救濟金人數，料由７８﹒７萬增加至
８０﹒３，連續申請失業救濟金人數，料由５２１﹒９萬跌至５２０萬。
＊中國長遠開股東特別大會＊
在本港，明日，中國長遠（００１１０）和中國金融投資管理（００６０５）開股東特別大
會。（ｈｏ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動