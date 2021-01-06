  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2021 19:14

《再戰明天》費城聯儲總裁哈克講話，美公布首次申請失業金人數

　　《經濟通通訊社６日專訊》明日（７日），費城聯儲總裁哈克發表講話，美國公布首次申請
失業救濟金人數。

＊費城聯儲總裁哈克發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，英倫銀行市場部門執行理事
Ａｎｄｒｅｗ　Ｈａｕｓｅｒ在湯森路透焦點人物論壇發表講話。同時，費城聯儲總裁哈克在線
上費城商業期刊經濟預測就經濟前景發表講話。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　明日俄羅斯股市假期休市。
　　在數據方面，８：３０ａｍ，澳洲公布１１月貿易收支，料由７４﹒６億澳元降至６４﹒５
億澳元。　
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工業信心指數，跌幅料由１０﹒１收窄至８﹒７；消費者
物價指數，年率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布１２月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。９：３０ｐｍ，加拿大　
國際商品貿易，料貿赤由３７﹒６億加元收窄至３５億加元。同時，美國公布１１月貿易收支，
料貿赤由６３１億美元擴闊至６７３億美元。首次申請失業救濟金人數，料由７８﹒７萬增加至
８０﹒３，連續申請失業救濟金人數，料由５２１﹒９萬跌至５２０萬。

＊中國長遠開股東特別大會＊

　　在本港，明日，中國長遠（００１１０）和中國金融投資管理（００６０５）開股東特別大
會。（ｈｏ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事06/01/2021
《神州經脈》美國禁8款中國APP　河北疫情急擴　A場續探高位
香港政情06/01/2021
【國安立法】53名民主派被捕　警方：攬炒計劃圖癱瘓政府
板塊分析06/01/2021
疫情助線上銷售 安踏體育多品牌搶佔市場
剖析天下06/01/2021
巴西經濟增長　仍靠鐵礦石出口
FOCUS06/01/2021
【FOCUS】參院話事權快揭盅　美債息率升暗藏密碼
開市Good Morning06/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：中資電訊股難現反彈浪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>